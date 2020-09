Oni su hrvatski kraljevi igrica: Nisu imali za mobitel, danas su firmu prodali za milijardu kuna

Nakon uspjeha prve aplikacije, odlučili su napravili nekoliko sličnih aplikacija koje su se dobro prodavale, a to im je omogućilo da zaposle programere i dizajnere

<p><strong>Alan Sumina </strong>i <strong>Zoran Vučinić</strong> prije 12 godina osnovali su Nanobit, a nisu ni očekivali kako će tu tvrtku jednog dana prodati za čak milijardu kuna. Nanobit su u Zagrebu osnovali bez kapitala, bez ureda i samo s dva računala. Danas je Nanobit sa svojim igrama prisutan u više od 150 zemalja svijeta, zapošljava 125 visokoobrazovanih zaposlenika te je jedan od najpoželjnijih hrvatskih poslodavaca. Nanobitove igre ukupno su preuzete više od 145 milijuna puta, a na mjesečnoj razini ih igra preko 10 milijuna aktivnih igrača sa svih kontinenata svijeta. Najpopularnije igre su My Story, Hollywood Story i Tabou Stories. </p><p>Najutjecaniji svjetski mediji Nanobit već niz godina svrstavaju na liste najbrže rastućih kompanija Europe. Samo u ovoj godini, Nanobit je lokalizirao svoje igre na čak šest novih jezika i to na njemački, francuski, španjolski, talijanski, ruski i japanski, uz standardni engleski jezik, čime su se probili na više od 15 novih tržišta. </p><h2>A kako je sve počelo?</h2><p>Skupljali su novce kako bi kupili prvi iPhone na kojem su isprobavali aplikaciju prvih pola godine. </p><p>Tap & Track je pratio kalorije, a niz članaka i televizijskih priloga pomogao je popularnosti aplikacije koja se u prvoj godini skinula 300.000 puta što im je donijelo prvi milijun i priliku da otvore ured i zaposle prve radnike.</p><p>- Došli smo na ideju za aplikaciju za praćenje kalorija Tap & Track. Napravili smo je za šest mjeseci, uz svoje svakodnevne obaveze - ispričao je svojedobno Alan.</p><p>Novac koji su imali ušteđen iskoristili su za pokretanje tvrtke, a prisjećaju se kako su tada jedva skupili novac i za telefon za koji su morali platiti dodatno osiguranje.</p><p>Mladi tim je nastavio s razvojem sličnih aplikacija i zapošljavanjem nekoliko programera i dizajnera. Tada mlada tvrtka tada se okrenula igrama, a prva, Fashion City, bila je veliki hit i to među ženama.</p><p>- Vidjeli smo gdje ide tržište i okrenuli se igrama, koje su drugačije koncipirane. Dok su aplikacije platforme za koje se vežete godinama, uz igre se vežete na puno kraće vrijeme. Odlučili smo da želimo imati tvrtku koja će imati veliki rast, što bi bilo teško s aplikacijama. Razmišljali smo koju igru napraviti i ispostavilo se da je Fashion City<b> </b>bila popriličan hit - ispričao je Alan.</p><p>Uslijedile su igra za igrom, a nakon Applea, počeli su nuditi igre i na Androidu, zbog čega su morali otvoriti i novi ured u Budimpešti. </p><p>Uz ured u Budimpešti bili su primorani otvoriti i ured u Bukureštu i to zbog potrage za novim kadrom.</p><p><strong>Kako se danas netko može probiti?</strong></p><p>Čelnici Nanobita kažu kako se danas jako teško probiti među stotinama igara koje svaki dan izlaze, a ogromna većina ništa ih ne zarađuje. Zbog visokih troškova lansiranja svake igre i upitnosti uspjeha, njihova poruka mladim programerima je da budu inovativni jer imaju priliku raditi stvari koje etablirane tvrtke ne mogu.</p><p>Dodaju da prostora za inovacije uvijek ima i da je tržište danas gladno noviteta. No, misle da griješe oni koji žele konkurirati divovskim tvrtkama. </p><p>Dok su u Nanobitu fokusirani na mobilne igre, Alan kaže da se još kao dijete divio Croteamu, hrvatskom studiju poznatom po nizu PC igara.</p><p>- Treba biti sanjar, ali i gledati što na tržištu ide. Eto, u Croteamu su napravili Serious Sama koji je zabavan, ali je i odličan - dodaje Alan. </p><p>Danas ih je kupila švedska Stillfront grupa, jedna od vodećih svjetskih gaming kompanija u free-to-play segmentu. Transakcija će biti provedena u dvije tranše, pri čemu će Stillfront najprije kupiti 78% udjela za 100 milijuna dolara.</p><p><strong>Stillfront </strong>je vodeća free-to-play kompanija koja okuplja 14 gaming studija diljem svijeta. Zapošljavaju više od 800 zaposlenika, a glavna tržišta su SAD, Njemačka, Bliski istok i Sjeverna Afrika te Francuska i Kanada. Sjedište je u Stockholmu, a kompanija je javno izlistana na Nasdaq First North Premier Growth Marketu. Njihov bogat portfelj igara karakteriziraju lojalni korisnici i igre koje su aktualne dugi niz godina. </p><p>- Industrija mobilnih igara brzo raste i sve se više globalizira, a ako želimo ostati broj 1, moramo ići naprijed. Pridruživanjem Stillfront grupi Nanobit dobiva dodatni zamah koji će nam omogućiti nastavak rasta, razvoj novih ambicioznih planova i projekata. Sasvim je prirodno, s obzirom da smo u poziciji da možemo birati strateškog partnera, da odaberemo onog koji se uklapa u našu kulturu i dugoročnu viziju. Sve one kvalitete koje njegujemo interno – poduzetnički duh, samostalnost i inovativnost - vidjeli smo upravo u vodstvu Stillfront grupe. Veselimo se suradnji s ostalim uspješnim studijima u sastavu Stillfronta, što će dodatno ubrzati razvoj i Nanobita i Stillfront grupe, a naši zaposlenici će imati priliku surađivati s najboljima iz svijeta - kažu Alan Sumina i Zoran Vučinić.</p><p>Nanobit će nastaviti poslovati kao i do sada, ali u vlasništvu Stillfront grupe. Sjedište ostaje u Zagrebu, a kompanija će i u budućnosti nastaviti ostvarivati ambiciozne razvojne planove. </p><p>- Preuzimanjem talentiranog tima u Nanobitu, Stillfront se širi u žanr narativnih lifestyle igara, čime dodatno jača svoj portfelj igara i povećava doseg kod gaming publike. Alan i Zoran su u proteklih 12 godina zajedno sa svojim timom u Nanobitu izgradili impresivan gaming studio s čvrstom nišom u uzbudljivom žanru lifestyle igara, a mi se veselimo što ćemo zajedno s njima raditi na tome da podignemo kompaniju na višu razinu. Osnovni portfelj igara ostvario je impresivan rast tijekom prošle godine, a vidimo i snažan potencijal rasta u budućnosti, uključujući i obećavajuće nove igre koje su u razvoju - rekao je <strong>Jörgen Larsso</strong>n, CEO Stillfronta. </p>