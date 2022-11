Nisu ljubimci samo psi i mačke: Ptice iz svih krajeva svijeta na izložbi u Slavonskom Brodu

Društvo uzgajivača malih životinja iz Slavonskog Broda potekli vikend je u mjesnom domu Podvinje organiziralo memorijalnu Izložbu malih životinja posvećenu svome članu Krešimiru Safundžiću, međunarodnom sucu, koji ih nakon teške bolesti napustio.

Svoje eksponate, ptice, golubove, patke, kokoši i zečeve uglavnom su izložili članovi društva, a bilo je i gostiju iz drugih udruga Hrvatske. Ukupno je bilo izloženo 450 eksponata, najviše golubova.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Nakon pandemije ovo nam je prva izložba kojoj smo se jako radovali, jer osim što volimo uzgajati i brinuti o životinjama, volimo ih i pokazati. Raduje nas što izložbu posjećuje puno mladih, posebno djece. Ovdje mogu vidjeti puno više nego li drugdje pa i u prirodi, jer mnoge ptice žive samo na određenim područjima poput Afrike ili Australije. Na izložbi mogu vidjeti da postoje i drugi kućni ljubimci osim pasa i mačaka - rekao je Ivan Dević, član udruge i uzgajivač neobičnih pataka i fazana.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

'Zvijezda' izložbe bio je golub Brodski prevrtač, to je autohtona ptica, međunarodno priznata, a posjetitelji su mogli vidjeti i šampiona koji je pobrao najveće ocjene ocjenjivačkog suda.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Bilo je zanimljivo vidjeti i patke koje žive na području Ekvatora kojih uz Ivana Devića ima samo još jedan uzgajivač u Hrvatskoj, a među njima su bile i australske šumske patke koje se gnijezde u dupljama drveća na visini i petnaestak metara.

- Tek izleženi pačići na zov roditelja iskaču iz gnijezda i pošto su lakši od pera oni lebde do tla, zanimljivo je da u tom se skoku niti jedno pače se ne ozlijedi - rekao je Ivan opisujući i šumske zviždare koje potječu iz Afrike te pojašnjava da one žive u parovima koji ostaju nerazdvojni do kraja života.

