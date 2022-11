Slađana Petrušić: 'Napuštenim životinjama ne treba kalendar ni džambo plakat, već sklonište'

Kad bih našla ranjenu pticu, spasila bih je. To radim otkad znam za sebe, priča nam reality zvijezda Slađa Petrušić (39), koju mnogi još pamte po nastupima u Malnarovoj ''Noćnoj mori''.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Voditeljica je cijeli život posvećena napuštenim životinjama. Posljednjih 20 godina u zagrebačkom naselju brine da psi i mačke s ulice budu nahranjeni i sterilizirani, a potom im traži dom.

Kako kaže, na mjestima gdje je odrastala, ljudi su se drugačije odnosili prema životinjama.

- Od 18 godine živim u Zagrebu i tu doista ima puno napuštenih životinja- priča Slađa.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Njezina briga, osobito oko mačaka, u početku, nije svakome bila draga.

- Rekli bi mi: 'Kad izneseš hranu, odmah ih se skupi više. Nemoj to raditi', no kako da to ne radim, pa životinje su gladne - kaže Slađa i dodaje da kad otvori konzervu, ubrzo se oko nje pojavi 20 mačaka.

Mjesto gdje voditeljica hrani mačke, kako ističe, udaljeno je od stambenih zgrada.

- Kako to može smetati susjedima? Kasnije mi je bilo žao što sam jednom na susjede koji su se bunili zbog mog hranjenja mačaka povisila ton. Sad su i drugi susjedi počeli hraniti životinje...

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Toliko umirovljenika hrani životinje, a nemaju ni za sebe. Puno ljudi traži pomoć preko društvenih mreža. Ponekad neke udruge kupe hranu pa ih donesu ljudima koji hrane životinje, no ljudi iz Grada moraju više pomoći - smatra Slađa.

Voditeljica smatra kako pravi problem leži u upravi gradova te brojnim azilima i udrugama za životinje.

- Udruga je mnogo, ali su neorganizirane, kaže Slađa.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Smatra da je sterilizacija mačaka dobar put da se suzbije problem napuštenih životinja:

- Jedna mama maca je svojim bebama u zubima nosila hrenovku koju sam joj ja bacila - prisjetila se, pa dodaje da u području gdje je mnogo mačaka - nema miševa!

Kritična je prema nekim udrugama koje se više bave promotivnim aktivnostima nego stvarnim spašavanjem životinja:

- Životinjama ne treba kalendar ni džambo plakat, već sklonište. Mislim da novci od takvih kampanji neće završiti u dobrim rukama. Udruge rade na nekim projektima, ali rezultati se baš i ne vide. Uzmu lovu i donacije, ali što naprave s tim? Na kraju umirovljenici opet hrane životinje iz svog džepa.

