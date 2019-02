Nisu ni znali da je trudna: Bebu pronašli u vreći pod krevetom

U petak poslije podneva vidjeli smo Hitnu pomoć, policiju i pogrebnike u njihovu dvorištu i u kući. Prvo smo pomislili da se netko ubio. Poslije smo vidjeli i mali limeni lijes, kažu nam stanovnici Dubravca, malog mjesta u blizini Ivanca.

Kako doznajemo od mještana, sumnja se da je majka (28) počinila čedomorstvo. Beba je, kažu, pronađena zamotana u plahtu i stavljena u crnu vreću pod krevetom. Dok ne završe s izvidima, u Policijskoj upravi varaždinskoj ne žele potvrditi jesu li glasine o čedomorstvu istinite.

- Iako živimo nedaleko od njih, nismo uopće znali da je trudna. Bila je malo punašnija i uglavnom smo je viđali u autu, pa nismo sumnjali u trudnoću. Imala je dečka iz drugog dijela sela, ali se priča da se nešto posvađala s njim. Uglavnom, u petak smo i njega vidjeli u kući - kazao je mještanin.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204601 / Videovijesti 23.02.19., treća vijest]

- Policajci su po dojavi Opće bolnice Varaždin, na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, uz prisutnost tužitelja pretražili kuću kojom se koristi 28-godišnjakinja. U kući su pronašli mrtvo novorođenče, koje je prevezeno na Odjel patologije - navela je policija u priopćenju.

'Teško je reći što joj se okrenulo u glavi'

Mlada majka nalazi se u bolnici, a njezina majka nije htjela ništa govoriti o slučaju. Na naše pitanje kako joj je kći odgovorila je protupitanjem: “A što mislite?”.

- To je vrlo dobra i mirna obitelj. Super su ljudi. Priča se da se djevojka zatvorila u sobu i nije htjela nikome otvoriti vrata. Onda su pozvali Hitnu pomoć, koja je sve otkrila. Teško je reći što joj se okrenulo u glavi. Ne znamo je li rodila doma ili u bolnici, ali čini mi se da je bila nekoliko dana u bolnici. Pričalo se da je imala nekih problema s probavom. Sad je sve jasnije - kaže jedna mještanka.

A drugi pričaju kako je 28-godišnjakinji pozlilo na poslu te da je tijekom pregleda utvrđeno da je bila trudna i rodila doma. To, navodno, nitko nije znao jer je cijelo vrijeme prikrivala trudnoću. Mnogi još ni ne znaju što je snašlo njihovo malo mjesto, a oni koji nešto i znaju, teško govore o tome jer svi se međusobno poznaju, pa ne žele uvrijediti obitelj.

- Čedomorstvo će najčešće počiniti žene koje su mentalno inferiornije, one koje su u vrijeme trudnoće, odnosno porođaja pod određenim stresom, kao i one koje su izmanipulirane, bilo od strane roditelja ili okoline - rekao je psihijatar Darko Labura svojedobno za Zadarski list. Postporođajna depresija, pojasnio je Labura, samo je jedan od elemenata koji pokrivaju uzroke čedomorstva, drugi mogu biti i loše financijsko stanje u obitelji rodilje, velike količine stresa i pritisak obitelji, odnosno sredine u kojoj žive. Po liječničkoj definiciji postporođajna depresija javlja se od četvrtog do osmog tjedna nakon porođaja, a može trajati čak do prve godine djetetova života te kod majki uzrokuje manjak privrženosti bebi.

Do pet godina zatvora

Za čedomorstvo je Kazneni zakon predviđao kaznu od jedne do osam godina zatvora a sada kaže: “Majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda kaznit će se kaznenog zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora”.