Sve glasnije se govori da će se ponovo zatvoriti terase kafića zbog očiglednog trećeg vala i novog porasta dnevnog broja novozaraženih osoba. Kao datum koji se "u narodu" spominje je 1. travnja, iako to nije ponedjeljak, nego četvrtak. Ali, ljudi vole nagađati.

Čelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac decidirano tvrdi da do zatvaranja terasa u Istri neće doći jer terase nisu problem, već su to teretane, fitnes klubovi i sportski klubovi, uz škole koje se zatvaraju od ponedjeljka, javlja Glas Istre.

"Još u studenom smo se opirali zatvaranju terasa jer one nisu rasadnik pošto je to otvoreni prostor. Problem su škole i sportski klubovi, teretane, fitnesi… U školama su djeca i profesori 45 minuta u zatvorenom prostoru jedni kraj drugih, a u kafiću dolaze ljudi koji se znaju i na otvorenom sjede 10 ili 20 minuta. Škole su totalno druga priča", ističe Kozlevac, koji tvrdi da nije moguć scenarij da Nacionalni stožer zatvori terase, pa da Istra to mora slušati.

"Božinović je rekao da se sve prebaciju na županije i mi ćemo voditi računa o tome. Trenutačno nismo ni u fazi razmišljanja o zatvaranju terasa", rekao je Kozlevac, dodavši da će se pratiti ponašanje virusa iduća tri tjedna, nakon što se škole umrtve u ponedjeljak.

"700 djece i nastavnika u Istri je u samoizolaciji. To znači da se u tom prostoru događa svašta. Ako mi to ne umrtvimo, za nekoliko dana ćemo imati 100 novih slučajeva na dan, ako ne i 150", rekao je Kozlevac.