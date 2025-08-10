Niti Putin, a niti Trump nemaju zamisao dostojanstvenog mira.

Premda su mediji izvijestili kako Donald Trump sastanak s Putinom uvjetuje zahtjevom da im se pridruži i Volodimir Zelenski, od toga ipak neće biti ništa. Petnaestog kolovoza, na Aljasci, sastat će se samo američki i ruski predsjednik. Ovaj susret dolazi nakon mjeseci tihe diplomacije. Trumpov izaslanik za ukrajinski rat, Steve Witkoff, više je puta posjetio Moskvu, da bi zadnji put, prošlog tjedna, tri sata razgovarao s Putinom. “Sad bolje razumijemo Rusiju”, kazao američki državni tajnik Marco Rubio nakon Witkoffova izvješća. “Razgovori su bili korisni” kazao je Putinov savjetnik Jurij Ušakov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+