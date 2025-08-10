Obavijesti

News

Komentari 1
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+

Niti Putin, a niti Trump nemaju zamisao dostojanstvenog mira.

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Niti Putin, a niti Trump nemaju zamisao dostojanstvenog mira.
Foto: Jorge Silva

Trump i Putin sastat će se 15. kolovoza bez Zelenskog. Oštro je poručio da neće dati teritorij Rusiji

Premda su mediji izvijestili kako Donald Trump sastanak s Putinom uvjetuje zahtjevom da im se pridruži i Volodimir Zelenski, od toga ipak neće biti ništa. Petnaestog kolovoza, na Aljasci, sastat će se samo američki i ruski predsjednik. Ovaj susret dolazi nakon mjeseci tihe diplomacije. Trumpov izaslanik za ukrajinski rat, Steve Witkoff, više je puta posjetio Moskvu, da bi zadnji put, prošlog tjedna, tri sata razgovarao s Putinom. “Sad bolje razumijemo Rusiju”, kazao američki državni tajnik Marco Rubio nakon Witkoffova izvješća. “Razgovori su bili korisni” kazao je Putinov savjetnik Jurij Ušakov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zataškani tajni izvještaj o dronu Bayraktar: Anušić ima ogroman problem s Tomom Medvedom
DUBINSKA ANALIZA

Zataškani tajni izvještaj o dronu Bayraktar: Anušić ima ogroman problem s Tomom Medvedom

VSOA je izradila izvješće o učinkovitosti turskih besposadnih sustava Bayraktar TB2, doznaje Express. VSOA je u svom izvještaju zaključila da ih ne treba kupovati zbog niza slabosti. Ali prekasno, već su plaćeni...
Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!
BIO JE ZATVOREN U TURSKOJ

Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M
VIDEO Trogirska plaža prazna, ali nigdje mjesta: ’Red ručnika je, sigurno, nekih 30 metara...'
REZERVACIJE PLAŽA

VIDEO Trogirska plaža prazna, ali nigdje mjesta: ’Red ručnika je, sigurno, nekih 30 metara...'

Podsjetimo, ista situacija s rezervacijama plaža ručnicima događa se diljem Hrvatske - od otoka, Brela, Podstrane, Vodica... Tako su rezervacije plaža postale glavna tema ovo ljeto u Hrvatskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025