'Nitko ne smije umrijeti u boli kao Krešo. Bolnice bi trebale imati anesteziologa u palijativi'

Anesteziologinja Sanja Ćosić potresla je javnost objavom o zadnjim satima svojeg zaručnika, dr. Krešimira Crnogaće (39), navodeći kako je za njega morala moliti morfij u šibenskoj bolnici. Navodi da je posljednje trenutke proveo u bolu, pa je pozvala liječnike da umirućim pacijentima ubuduće omoguće dostojanstven i miran kraj života.

Predsjednica Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, doc. dr. sc. Višnja Ivančan, u razgovoru za 24sata istaknula je kako nema potrebe da itko umire u tako teškim bolovima.

- Prema mišljenju našeg društva, u svakoj bolnici treba biti jedan dežurni anesteziolog koji se treba baviti isključivo palijativnim bolesnicima koji umiru te ih obilaziti i prepisivati im terapiju. Sramota je da danas netko umre u takvom bolu jer postoje lijekovi i kontinuitet davanja lijekova. Nitko ne treba patiti, no nema tko s tim raditi. Taman kad educiramo sestre, one odu - ističe dr. Ivančan.

'Nije problem u edukaciji'

Dodaje kako uopće nije problem u edukaciji već u nedostatku potrebnog kadra jer u bolnicama, pogotovo onim manjima diljem cijele zemlje nema dovoljnog broja liječnika anesteziologa i medicinskih sestara u njihovom timu.

- Koja će to mlada sestra uopće ostati raditi, ona nema stalni radni odnos, ne može planirati trudnoću, ne moće ni dići kredit jer nije u stalnom radnom odnosu. Naši anesteziolozi znaju raditi s pacijentima u palijativi, naše sestre u anesteziološkom timu to znaju raditi. Mi stalno educiramo ljude, no ne možemo educirati kirurge i druge specijaliste oko našeg posla. Da bi se pružila stalna skrb pacijentima u palijativi zato je potrebno osim anesteziologa imati i sestru u timu. No tu je problem jer to košta pa se ravnatelji, šefovi odjela i klinika ne trude riješiti taj problem, iako će se on morati srediti bez obzira na sve što se vladajuće strukture hrvaju protiv toga - kazala nam je dr. Ivančan.

Dodaje kako medicinske sestre nakon završene više škole imaju trogodišnju praksu te kako, umjesto da ih prime za stalno, one, kaže, dobiju otkaz i prime nove pripravnice.

- Ponekad se neka od educiranih sestara i zaposli, no uglavnom dobiju otkaz jer nakon školovanja i prakse trebaju dobiti veću plaću, a bolnicama je jeftinije imati pripravnice s nižom plaćom - kazala je.

'Svaka bolnica treba anesteziologa i sestru u dežurstvu'

Ponavlja kako bi svaka bolnica trebala u dežurstvu imati po jednog anesteziologa i medicinsku sestru u anesteziji koji bi radili s umirućim pacijentima i olakšavali im bolove.

- Međutim, to košta i tu je problem. Zato ravnatelji, vlasti i svi iznad nas, šefovi klinika i odjela, ne rješavaju taj problem, iako će se on morati riješiti bez obzira na sve one što se hrvaju protiv toga. Problem je velik, no rješiv. Nažalost, treba vremena i dobre volje za to. Sve se vrti oko financija i šefova odjela da organiziraju takvu službu u bolnicama. Neke bolnice to imaju riješeno, uglavnom su to KBC-i, no problem su opće bolnice, u kojima nedostaje anesteziologa. To je problem. A ima i onih u kojima se radi o lošoj komunikaciji među kolegama, tipa kirurg ili ginekolog da svoj neki lijek koji nije dostatan za takav bol. Dakle, ovo zadire u mnoga područja, prije svega je riječ o organizaciji rada u bolnici, od ravnatelja, preko šefova odjela za anesteziju, do šefova zavoda klinika i do samog ministarstva - kaže nam anesteziologinja docentica Ivančan.

Na kraju dodaje kako lijekove za takve bolove kakve imaju umirući pacijenti smiju davati samo anesteziolozi jer druge struke nisu educirane.