'Nitko ne želi na čelo Uskoka, a Hrvoj Šipek dobije priliku i ne uputi nijednu kritiku Vladi'

Na temelju dosadašnjeg iskustva možemo samo spekulirati da će se stvar ili oduljiti, dovoljno dugo da padne u zaborav, ili da će na kraju biti odbačena. Podsjetit ću na pad optužnice u slučaju Todorić jer je državno odvjetništvo koristilo vještaka koji nije ovlašteni sudski vještak i koji je bio u sukobu interesa. Možemo li se nadati nečemu boljem u ovom slučaju - ja sam vrlo skeptična, međutim, dobro je čuti da se izvidi ipak provode. Radi se o, sada već dokazanoj, povezanosti različitih ljudi Pave Vujnovca s HEP-om i to DORH apsolutno mora istražiti, poručuje zastupnica Možemo Sandra Benčić govoreći o radu DORH-a i očekivanjima u slučaju afere "plin za cent."

Premijer Andrej Plenković još uvijek, podsjetimo, nije učinio ništa nakon što su, najprije Mostov Zvonimir Troskot, a potom i mediji, otkrili kako je HEP viškove plina, nastale vladinom Uredbom prema kojoj je HEP sav domaći plin morao kupovati od INA-e, prodavao čak i za samo jedan cent. Frane Barbarić je i dalje na čelu HEP-a, a Plenković se nakon gotovo tri mjeseca otkako je afera buknula u javnosti riješio čovjeka koji je upozoravao što se događa i javno obznanio tko je koliko i po kojim cijenama plin kupovao - čelnika HROTE-a. Njemu je mandat istekao, a iako su mu ga mogli produžiti, Vlada to neki dan nije učinila.

U vremenima istraživanja tako kompleksnih poslova i krupnih afera USKOK nema ravnatelja. I nitko se na nedavni natječaj za tu poziciju nije prijavio. Upravo zbog toga je oporba skupila potpise i pogurala na dnevni red sjednice izvješće glavne državne odvjetnice o radu državnih odvjetništava u 2022. kako bi Zlatu Hrvoj Šipek mogli pitati o svim tim aktualnostima. Priliku su dobili jučer.

- Glavna državna odvjetnica je državna odvjetnica u zemlji u kojoj je došlo do urušavanja svake neovisne institucije od 2016. godine, u kojoj imamo HRT takav kakav imamo, u kojoj postoji jasna povezanost ljudi koji su na javnim funkcijama s operativcima u SOA-i, povezanost Pave Vujnovca s energetskim sektorom.... mi živimo u jednoj potpuno zarobljenoj državi. Ona je državna odvjetnica u zemlji u kojoj HDZ nema više sektora koji nije uzeo, do razine da sada uzimaju planinarske domove planinarskom društvu. A ona dođe u Sabor, čita statistike i pravi se da se oko nje ništa ne događa - kaže Benčić naglašavajući kako je to potpuno neprihvatljivo.

- Mi smo joj jučer pokušavali dati priliku da kaže da je namjerno financijsko izgladnjivanje DORH-a dovelo do toga da u DORH-u više nitko neće raditi, da im se ni na koji natječaj ne javlja dovoljan broj ljudi, da su potkapacitirani i da je sve to rezultiralo time da nitko ne želi biti ravnatelj USKOK-a, ali ona to nije rekla. Nije uputila niti jednu kritiku Vladi, a živi u zemlji u kojoj premijeru Andreju Plenkoviću nitko ne želi biti na čelu institucije zadužene za borbu protiv korupcije - istaknula je zastupnica Možemo.

Odmah je reagirao s druge strane u ime vladajuće većine Hrvoje Zekanović.

- Sandra Benčić je glavnoj državnoj odvjetnici zamjerila zašto ne kritizira Vladu, što je eklatantno petljanje u rad DORH-a, neovisnih institucija, i to je način na koji bi Možemo, SDP i Most vodili državu. Za ravnatelja USKOK-a se nitko nije javio upravo zato što netko misliti da može nametnuti svoj stav i kreirati politiku neovisnih institucija, kao što je DORH - kaže zastupnik, koji smatra da DORH ima prostora za napredak u radu i da bi trebao biti brži.

- Primjerice u slučaju Peđe Grbina koji je maznuo 7000 eura naknade za odvojeni život i kojega je kazneno prijavio, ali još ništa nije riješeno. No očito je stvar kadrovske potkapacitiranosti - poručio je.