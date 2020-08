Christopher Busby, Britanac koji je stru\u010dnjak u podru\u010dju u\u010dinaka ioniziraju\u0107eg zra\u010denja na zdravlje, ka\u017ee kako je eksplozija u Bejrutu tre\u0107a po snazi u povijesti \u010dovje\u010danstva, odmah nakon nuklearnih bombi u Hiro\u0161imi i Nagasakiju.

<p>Razorna eksplozija u Bejrutu ozlijedila je preko pet tisuća ljudi, žrtava je barem 140, a uzrok eksplozije je 2.750 tona amonij nitrata koji je stajao na istom mjestu u neadekvatnim uvjetima već šest godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat snimio eksploziju u Bejrutu</strong></p><p>Njega je tamo dopremio teretni brod davne 2014. koji se nalazio u vlasništvu ruskog biznismena koji danas živi na Cipru, prenosi <a href="https://www.businessinsider.com/russian-igor-grechushkin-abandoned-boat-with-explosive-cargo-in-beirut-2020-8" target="_blank">Business Insider</a>.</p><p><strong>Igor Grečuškin</strong> bio je vlasnik broda MV Rhosus, a bivši kapetan istog <strong>Boris Prokošev</strong> to je otkrio u intervjuu za ruski Radio Sloboda.</p><p>Kako tvrdi Prokošev, Grečuškin sad živi na Cipru, a nije se oglasio od eksplozije te ga je nemoguće kontaktirati. MV Rhosus trebao je odvesti amonij nitrati iz Gruzije do Mozambika, no nakon što je put ka Mozambiku započeo, posada je primila zapovijed kako putovanje ipak nije isplativo te kako bi trebali otići u Bejrut krajem 2013. godine kako bi uzeli još tereta. Prokošev tvrdi kako je taj dodatni teret bio pretežak za brod.</p><p>U Bejrutu su inspektori uz to zaključili kako brod nije u stanju za plovidbu morem te mu zabranili isplovljavanje, a dok su neki članovi posade dobili dozvolu za napuštanje broda, Prokošev tvrdi kako su on i još trojica članova posade na brodu bili zatočeni čak 11 mjeseci.</p><p>Grečuškin im nije platio ni lipe, tvrdi Prokošev, čak im nije plaćao ni hranu, a oni nisu smjeli otići s broda. Hranili su im dužnosnici iz tamošnje Lučke uprave, a nakon borbe na sudu, Grečuškin je ostatku posade platio put do ukrajinske Odesse.</p><p>I potom napustio brod, kao i njegov teret. Amonij nitrat pohranjen je u skladište gdje je ostao sve do eksplozije. </p><p>Prokošev tvrdi kako je Grečuškina upoznao 2013. te zapravo nije bio njegov dugotrajni zaposlenik, a posada Rhosusa se u tom trenutku mijenjala, no Rus mu nije otkrio da je to zbog neisplaćenih plaća. Ruski medij Siberian Times objavio je i navodnu fotografiju ruskog poduzetnika čija je trenutna lokacija svima nepoznata, no ciparski mediji javljaju kako ima ured u Limassolu.</p><h2>Treća eksplozija u povijesti čovječanstva</h2><p><strong>Christopher Busby</strong>, Britanac koji je stručnjak u području učinaka ionizirajućeg zračenja na zdravlje, kaže kako je eksplozija u Bejrutu treća po snazi u povijesti čovječanstva, odmah nakon nuklearnih bombi u Hirošimi i Nagasakiju.</p><p>- Bomba u Hirošimi imala je snagu između 10 i 12 kilotona, prema tome, eksplozija u Libanu imala je trećinu snage bombe iz Hirošime - rekao je britanski stručnjak.</p><p>Čelnik bejrutske luke i čelnik carine kazali su za lokalne medije da su se u nekoliko navrata obraćali pravosuđu tražeći da se kemikalije ili otpreme negdje u inozemstvo ili prodaju kako bi se osigurala sigurnost u luci.</p><p>Glavni direktor luke <strong>Hassan Koraytem </strong> kazao je za tv kanal OTV da su bili svjesni da je riječ o opasnom materijalu, kada je sud prvi put naložio da se teret pohrani u skladišta, no da nisu mislili da je opasan "u toj mjeri".</p>