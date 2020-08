Raste broj žrtava eksplozije u Bejrutu: Najmanje 135 mrtvih

Riječ je o najsnažnijoj eksploziji u povijesti Bejruta, grada u kojemu još nisu zacijelile rane građanskog rata koji je završio prije tri desetljeća. Ljudi su osjetili kako se zemlja trese pod njihovim nogama

<p>Libanonski timovi za spašavanje u srijedu su izvlačili iz ruševina poginule i tražili nestale nakon velike eksplozije u utorak u Bejrutu do koje je došlo zbog nemara i neodgovornosti, a koja je prouzročila smrt najmanje 135 ljudi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija u Bejrutu</strong></p><p>Više od pet tisuća ljudi ozlijeđeno je u eksploziji u bejrutskoj luci, kazao je ministar zdravstva <strong>Hamad Hasan</strong>, dodavši da je do 250 tisuća ljudi ostalo bez doma prikladnog za život, budući da je eksplozija uništila fasade zgrada, razbacala namještaj na ulicu i razbila prozore udaljene kilometrima od mjesta gdje je došlo do eksplozije. Dužnosnici su rekli da bi šteta od eksplozije mogla iznositi i do 15 milijardi dolara.</p><p>Hasan je rekao da je poginulo 135 ljudi, a deseci se vode kao nestali, dok je premijer <strong>Hasan Diab</strong> objavio da od četvrtka počinju tri dana žalosti.</p><p>Očekuje se da će ukupni broj umrlih od eksplozije biti veći.</p><p>Dužnosnici navode da je do eksplozije došlo zbog skladištenja visoko eksplozivnog materijala godinama u nesigurnim uvjetima u luci.</p><p>Riječ je o najsnažnijoj eksploziji u povijesti Bejruta, grada u kojemu još nisu zacijelile rane građanskog rata koji je završio prije tri desetljeća.</p><p>Ljudi su osjetili kako se zemlja trese pod njihovim nogama prije nego li su ugledali vatrenu kuglu.</p><p>Libanonski seizmolozi kažu da je eksplozija bila ekvivalentna potresu magnitude 4.3.</p><p>Nijedna zgrada u krugu luke nije pošteđena, a u područjima udaljenim i 45 kilometara od mjesta eksplozije, popucala su prozorska stakla.</p><p>Čak su i stanovnici Cipra, koji je udaljen oko 160 kilometara, čuli eksploziju.</p><p>Predsjednik <strong>Michel Aoun</strong> rekao je da je 2.750 tona amonijevog nitrata, koji se koristi za proizvodnju gnojiva i bombi, bilo uskladišteno u luci šest godina, bez zaštitnih mjera.</p><p>- Ne može se riječima opisati horor koji je pogodio Bejrut prošle noći - kazao je Aoun u obraćanju naciju.</p><p>Libanonski predsjednik rekao je da će istraga o uzrocima eksplozije što prije otkriti što se točno dogodilo, a da će rezultati biti transparentno objavljeni.</p><p>Službeni izvor upoznat s preliminarnim istragama tvrdi da su za eksploziju krivi "neaktivnost i nemar", piše Reuters.</p><p>Vlada je naredila da se dužnosnici luke, uključeni u skladištenje i čuvanje materijala od 2014., stave u kućni pritvor, rekao je izvor iz vlade za Reuters.</p><p>Nije jasno koliko će ih biti u kućnom pritvoru i na kojim su funkcijama bili.</p><p>Vojska će provjeravati drže li se kućnog pritvora sve dok se ne utvrdi odgovornost za jučerašnju eksploziju.</p><p>Vlada je također objavila da se uvodi dvotjedno izvanredno stanje u Bejrutu.</p><p>Zaljevske zemlje poslale su Libanonu zrakoplove s medicinskom opremom i drugim materijalima, dok je Iran ponudio hranu i terensku bolnicu, prenosi novinska agencija ISA.</p><p>SAD, Velika Britanija, Francuska i druge zapadne zemlje također su ponudile pomoć, dok su Njemačka, Nizozemska i Cipar ponudili specijalizirane timove za potragu i spašavanje.</p><p>Dva francuska aviona s 55 spasioca, medicinskom opremom i mobilnom klinikom, trebala bi stići u četvrtak, kada će Libanon posjetiti i francuski predsjednik <strong>Emmanuel Macron</strong>.</p>