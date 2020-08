Rekonstrukcija katastrofe: Što se to točno događalo u Bejrutu?

Para u zraku stvorila je divovsku masu na nebu, a narančasti oblak dima dizao se visoko iznad grada. Eksplozija je bila jaka kao da je grad pogodio potres od magnitude 3.5 po Richteru

<p>Jačina eksplozije koja je pogodila libanonsku prijestolnicu šokirala je svijet. Više od 300.000 ljudi je ostalo bez doma, a najmanje 130 je poginulo dok su tisuće ozlijeđene.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Što se to točno dogodilo u Bejrutu?</strong></p><p>Oko 18 sati po lokalnom vremenu u utorak, 4. kolovoza, stanovnici Bejruta su se šokirali kada su vidjeli da je vatra počela buktati u luci, a veliki plamen bio je vidljiv izdaleka.</p><p>Prva izvješća govore o slabijim zvukovima eksplozije koja su dolazila iz skladišta na području luke, a dim se polako uzdizao prema zraku.</p><p>Vjeruje se kako su u skladištu bila pohranjena i pirotehnička sredstva, a postoji i par videa s mjesta događaja koja prikazuju plamen u raznim bojama. Tamo se, pretpostavlja se, dogodila prva manja eksplozija.</p><p>Ovo su 'screenshotovi' iz videa koji je snimljen ispred skladišta u plamenu, ali prije prve eksplozije.</p><p>Vatra koja se uz dim vidi na fotografijama, mogla je buknuti zbog pirotehničkih sredstava i drugih eksplozivnih materijala.</p><p>I samo odjednom, vatra je bila posvuda...</p><p>Visoka šipka s prethodne fotografije može se vidjeti na ovoj satelitskoj snimci krova manje zgrade koja se nalazi odmah do silosa.</p><p>U grubo rečeno, negdje 30 sekundi nakon prve eksplozije, dogodio se enormno veliki val eksplozija koji je uništio pola grada. </p><p>Para u zraku stvorila je divovsku masu na nebu, a narančasti oblak dima dizao se visoko iznad grada. Neki su se uplašili da je došlo do nuklearne eksplozije.</p><p>Val se širio brže od brzine zvuka i uništio sve s čim je došao u dodir.</p><p>Narančasti dim stvorio se na nebu iznad grada.</p><p>Bio je vidljiv kilometrima daleko.</p><p>Fotograf koji je uhvatio ove kadrove bio je na 2 kilometra dalje u trenucima eksplozije.</p><p>Najgore pogođeno je područje najbliže luci u kojoj se dogodila eksplozija. Trgala je krovove skladišta na stotine metara u svim smjerovima. U betonskim zgradama oko luke izbušila je rupe. Rušili su se balkoni, prevrtali automobili, pucali prozori, i kilometrima dalje.</p><p>Eksplozija je napravila veliku rupu u zemlji, za koju stručnjaci kažu da je sukladna jačini eksplozije.</p><p>Eksplozija je bila jaka kao da je grad pogodio potres od magnitude 3.5 po Richteru.</p><p>Stakla su padala na stanovnike koji su izašli na ulicu. Prvo se sumnjalo da je eksplozija vezana za rastuće napetosti između Izraela i militantne grupe Hezbollah.</p><p>Potom, oko 20:30 sati po lokalnom vremenu, šef libanonske unutrašnje sigurnosti Abbas Ibrahim rekao je da se eksplozija dogodila u dijelu luke u kojem se nalaze eksplozivni materijali koji su prije nekog vremena zaplijenjeni s broda i pohranjeni.</p><p>Sumnja je potom pala na skladišta silosa žitarica gdje je pohranjena pšenica nakon što je stigla u luku.</p><p><br/> Silos koji je uništen pored mjesta eksplozije navodno je sadržavao 85% zaliha žita u Libanonu, što je bila strateška zaliha hrane u zemlji opustošenoj ekonomskim padom.</p><p>Kasnije je objavljeno da je visoko eksplozivni materijal bio oko 2700 tona amonijevog nitrata, spoja koji se koristi kao gnojivo, ali koji je korišten za pravljenje bombi.</p><p>Očito je bio pohranjen na tom mjestu nakon što je preuzet s broda 2013. ili 2014. godine.</p><p>Mnogi su stručnjaci rekli da su znakovi da je amonijev nitrat uzrokovao veće eksplozije i vatromet koji ga je vjerojatno detonirao.</p><p>Vjeruje se kako je narančasti dim koji se dizao prema nebu zapravo bio dušični dioksid koji nastaje kada amonijev nitrat reagira eksplozivno.</p><p>Lokalni mediji javili su da libanonski glavni grad izgleda kao da je stigla najgora apokalipsa.</p><p>I dok je istraga o tome što se točno dogodilo još uvijek u tijeku, stručnjaci kažu da je moglo biti gore.</p><p>- Prozorsko staklo na zgradama se lomilo u radijusu od skoro 10 kilometara. Po tome će se moći izračunati TNT ekvivalentna veličina detonacije... Ali izgleda da je samo mali dio detoniran, ne tisuće ekvivalenta TNT-a, nego stotine - izjavio je Dr. David Slater, počasni profesor na Sveučilištu u Cardiffu.</p>