Nitko ne zna zašto je Bero otvorio front prema oporbi

Davor Bernardić napadom na oporbene stanke, izuzev HSS-a, nije iznenadio samo njih, nego i članove njegova vlastita SDP-a.

SDP-ovci navode kako nitko ovo nije očekivao niti im je jasno zašto se u ovom trenutku odlučio na ovakav potez. Naime, Bernardić je izjavio da su se na Istanbulskoj konvenciji razotkrili mnogi u Hrvatskoj, prije svega oni koji su bili spremni podržati premijera Plenkovića u naumu da falsificira Konvenciju, a čelnika IDS-a Borisa Miletića optužio je da je glasnogovornik premijera.

Među SDP-ovcima se proširila priča kako se Bernardić glavnom partneru Kreši Beljaku (HSS) opravdavao da “mora pokazati zube”. SDP-ovci iz te izjave tumače kako ovaj napad nije slučajan nego isplaniran, no razloge zbog kojih je njihov šef odlučio krenuti u ovaj “rat” nitko ne zna. Naime, u SDP-u se može čuti kako Davor Bernardić politiku vodi uz savjete glavnog tajnika Nikše Vuksana i PR stručnjaka Siniše Jagodića.

- Mislim da ta dvojica danas imaju najveći utjecaj na Bernardića, puno veći nego Zlatko Komadina i Rajko Ostojić - rekao je jedan od SDP-ovaca. Sve je više onih u stranci koji smatraju kako su ovakvi Bernardićevi potezi priprema za koaliciju s HDZ-om nakon idućih parlamentarnih izbora.

- Ako Bernardić izgubi parlamentarne izbore jasno je da je on gotov. Uđe li u koaliciju s HDZ-om, reći će da je doveo SDP na vlast, kupit će ljude mjestima i to mu je jamac opstanka - kaže izvor iz stranke. Iz načina vođenja SDP-a i posljednjih Bernardićevih poteza, sve većem broju SDP-ovaca to izgleda kao da mu je misija uništiti stranku. Nastavi li se ovim tempom, strahuju da bi SDP-u rejting mogao pasti na 15 posto. SDP-ovci kažu i da se Bernardić nakon posljednje konvencije promijenio.

- Postao je vrlo autoritativan, na stranačkim tijelima ušutkava ljude, a to ranije nije bio slučaj - navodi izvor. Krešo Beljak (HSS) nije želio otkriti što mu je predsjednik SDP-a, s kojim se čuo, naveo kao razloge zbog kojih se odlučio napasti oporbene kolege.

- Takav potez ne očekuje se od onih koji bi trebali biti lider opozicije. Lideri okupljaju, ne ne ruše si koalicijski potencijal. Bernardić će shvatiti da su takve epizode kontraproduktivne - stav je čelnika HSS-a, koje je iznio i prijatelju Bernardiću. I dok sve više SDP-ovaca smatra kako je ovo priprema terena za veliku koaliciju s HDZ-om, Beljak poručuje: - Ako postoje skriveni planovi velike kolacije, HSS-a tu nema. Mi nećemo imati posla s HDZ-om.

Anka Mrak Taritaš (Glas) rekla je kako je “premijeru najbolje da ne napada oporbu kad na čelu oporbene stranke ima Bernardića”.