Nitko neće? Radno mjesto za povjerenika još je otvoreno...

Iako se u Banskim dvorima i u ponedjeljak razgovaralo o Agrokoru, još nema službene potvrde tko će, nakon neopozive ostavke Ante Ramljaka, sjesti u vrući stolac izvanrednog povjerenika i tko će biti njegovi zamjenici. Više bi se trebalo znati do sredine tjedna.

U Banskim dvorima Plenković je u ponedjeljak okupio koalicijske partnere, a potom su na sastanak stigli članovi privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora i čelnik Knighthead fonda Thomas Wagner, koji vjeruje u nagodbu i nada se da će uskoro biti poznato ime novog povjerenika. Demantirao je glasine da prodaju svoju imovinu Agrokoru. Marica Vidaković, koja zastupa male dobavljače, rekla je kako je na sastanku “svatko plakao nad svojom sudbinom” i tvrdi da se nisu spominjala imena.

- Potvrdili smo da smo zainteresirani da do nagodbe dođe. Premijer je rekao da ćemo vrlo brzo dobiti ime - rekla je Vidaković.

Pojavljuju se neka imena

Nitko od koalicijskih partnera ne otkriva tko bi mogao biti novi povjerenik, ali kažu da “postoji nekoliko kvalitetnih kandidata”. U javnosti su se spominjala brojna imena za Ramljakova nasljednika, a prema neslužbenim informacijama, najizglednije je da će tu ulogu preuzeti Vladimir Bošnjak, koji je od početka bio uključen u proces restrukturiranja i koji je bio jedan od najbližih Ramljakovih suradnika. HRT neslužbeno doznaje i da se kao novi povjerenik spominje i Tomislav Rosandić, bivši član Uprave HEP-a.

Foto: PIXSELL Tomislav Rosandić, Vladimir Bošnjak

Todorić na blogu: To nikako neće dobro završiti

Ivica Todorić je, pak, objavio novu snimku na svojem YouTube kanalu. Žestoko se obrušio na Agrokorove partnere, Knighthead investicijski fond i Alix Partners, a za potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić kaže da je “na čelu svega”. Savjetničku tvrtku Alix Partners nazvao je “tvrtkom za pranje novca”.

- Taj Alix Partners, kakvo on restrukturiranje radi? Svi su obezglavljeni. Oni rade nagodbu, gdje će uzeti svoje novce, i nakon toga će sve porušiti i likvidirati. I spaliti, da se ne nađu njihovi tragovi - rekao je. Todorić je ustvrdio da im “naša Vlada daje politički mandat”.

- To nikako neće dobro završiti. Smatram da je to golema sramota za Hrvatsku i pravosuđe. Što se prije to završi, to bolje, jer će inače doći do ogromnog kaosa - zaključio je Todorić.