'Nitko od odgovornih nije nas zvao, nije nam izrazio sućut'

Ne mogu opisati sliku koju vidim svaki put kad zatvorim oči. Držao sam svoje mrtvo dijete na rukama pet sati. Kad je po njegovo tijelo došao kombi, micao sam mrave i kukce s njega. Želim znati tko je odgovoran i zašto je on mrtav, suznih očiju nam govori Dubravko Ružić - otac tragično preminulog Mattea (22) iz Zaprešića.

Podsjetimo, Matteo Ružić se srušio u nedjelju popodne u Zaprešiću, a nakon dolaska vozila Hitne pomoći bez doktora i adekvatne medicinske opreme ostao je na mjestu mrtav.

'Dijete ti se srušilo'

- Znam samo ono što su mi ispričali prolaznici, susjedi i oni koji su mu pokušali spasiti život, koji su za mene heroji, jer nitko od nadležnih s nama ne želi komunicirati - prepričava Matteov otac. Kaže kako je bio doma kad se to dogodilo.

Na vrata od stana uletjela je djevojka i počela vikati: 'Dijete ti se srušilo'.

- Otrčao sam do njega. Bio je cijeli plavi, u veni mu je bila igla, a na prsima dva flastera. Dva vozila Hitne pomoći čekala su dok nije došla policija i onda su otišli. Bez riječi i bez objašnjenja. Ne može mi nitko reći da su napravili sve što su mogli jer nisu. Ne krivim Hitnu, ne krivim policiju... Krivim ovaj sustav i onoga koji ga je takvog napravio. Sram me je što sam Hrvat - jedva nastavlja Dubravko koji u Zaprešiću sa svojim bratom živi odmalena i dobro poznaje svoju zajednicu.

Pet sati kasnije po Matteovo tijelo došao je kombi, a otac je ostao sjediti sam na cesti u mukama. Od 22 sata u nedjelju navečer njegova obitelj ne zna što se s njim događa.

- Što je bilo, gdje je završio, gdje su ga odveli? Je li napravljena obdukcija? Mi ništa ne znamo. Nitko nas nije zvao. Ni ministar Kujundžić, ni Zavod za hitnu medicinu, ni načelnik. Da su me samo nazvali i rekli mi: ‘Naša sućut’. Da se barem ponašaju kao da je to nečije dijete, a ne životinja na cesti - izmoreno i u nevjerici ponavlja otac.

Posljednji put kad se čuo sa sinom bilo je dva sata prije nego što se srušio, i to telefonski dok je šetao psa. Matteo je čuvao prijateljevu kuću pa ga je otac zvao da dođe doma pojesti nešto jer se u ponedjeljak trebao vratiti na posao.

'Evo tata, prošećem psa i dolazim doma’. To su posljednje riječi koje sam čuo od svojeg djeteta. Zdravog i veselog, koji je prije dva tjedna položio vozački ispit - nastavlja Dubravko. Matteo je po zanimanju kuhar, ali nikako nije mogao pronaći stalni posao u struci. Kako bi pomogao samohranom ocu, baki i mlađem bratu, s kojima je živio, zaposlio se u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki.

'Ne spavam već tri dana'

- Bio je sportaš. Nije se drogirao, nije bio alkoholičar. Odgojio sam čovjeka - s posljednjim snagama izgovara Dubravko.

- Ne spavam već tri dana, ne jedem. Neću tužiti nikoga. Samo želim istinu i vidjeti gdje je došlo do pogreške. Mene samo to muči. Želim saznati, još dok imam malo pameti, zašto je to tako bilo i zbog čega je moje dijete umrlo. Imam još njegova mlađeg brata i radi njega moram ostati priseban, ali kako kad ne znam ni zašto je on mrtav - govori nam.

Od policije, kaže, želi ispis poziva i razgovor koji su vodili s dispečerom Hitne pomoći. Traži da mu se kaže točan uzrok sinove smrti i da se otkrije tko je kriv, jer iako mu dijete više nitko neće vratiti, može zaustaviti da se ovako nešto ponovi. Od osobnih stvari koje je Matteo tad imao na sebi, njegovu ocu vraćeni su mobitel, novčanik i japanke.

Pokušali su kontaktirati policiju i Hitnu, ali oni im stalno odgovaraju da zovu kasnije, da zovu nekoga drugoga ili da nemaju pravo njima davati takve informacije. Matteova obitelj si samo postavlja jedno pitanje. Kako ministar može imati više informacija o njegovoj smrti od vlastite obitelji. - Molim vas, recite nam istinu - u mukama završava Dubravko.

1. Plan bez vizije

Hitma medicinska skrb je do 2009. godine ovisila o organizaciji pojedinih službi i broju stanovnika. Taj segment zdravstva razvijao se stihijski i bez jasne vizije o budućnosti.

2. Dobar plan, ali..

.Cilj reforme koja je započela 2009. godine bio je reorganizirati Hitnu medicinsku službu i uskladiti kvalitetu pruženih usluga te povećati učinkovitost i brzinu reakcije u zemlji.

3. Krenulo pa stalo

Tijekom 2016. godine ministar zdravstva Dario Nakić predložio je reformu Hitne medicinske službe uvođenjem dodatnih timova T1 i smanjenjem dijagnostike.

4. Papiri u ladici

Dolaskom ministra Milana Kujundžića na vlast pokrenute reforme su zaboravljene i na njima se dalje nije radilo. Prijedlog pravilnika koji daje veće ovlasti sestrama je u ladici.

5. Tragedija

U Zaprešiću je 12. kolovoza pozlilo Matteu Ružiću (22). U 17.25 stiže poziv na 112. Predan je Zaprešiću u 17.27, no zaprešićki i samoborski timovi T1 su zauzeti.

6. Preduge minute

Sanitet u sastavu medicinska sestra i vozač u 17.28 kreće na intervenciju i stiže na mjesto u 17.30. Istodobno, tim T1 u Jastrebarskom dobiva dojavu o potrebi dolaska.

7. Nažalost, kasno je

Sanitet reanimira mladića, a tim T1 stiže u 17.54. Mladić je preminuo. Zavod za hitnu medicine Zagrebačke županije navodi da imaju manjak timova za to područje.

8. Opravdanja

Ministar Kujundžić je poslao inspekciju kako bi utvrdio je li sve bilo po propisima, ali ne prihvaća odgovornost. Istodobno, odgovornost ne vide ni ravnatelji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu ni županijskog zavoda.