Nitko se ne miče: Hitna pomoć jedva prošla kroz splitsku luku

Čini se da su propali pokušaji splitskih vlasti da rastereti gužve oko trajektne luke. Naime, kao i svake subote ujutro (a i ostatak vikenda) u jeku turističke sezone, Split je prometno paraliziran.

Facebook stranica Prometne zgode i nezgode danas je objavila dvije snimke na kojoj se vidi kako se danas ujutro vozilo Hitne pomoći pokušava probiti kroz gužvu u splitskoj trajektnoj luci.

Samo neki od komentara nezadovoljnih Splićana ispod videa bili su: 'I onda se još na Firulama moraju probijat do hitnog prijema jer parking je važniji', 'Niti se vozači imaju di sklonit, taxista na svakom koraku, neki se ne znaju maknit', 'Treba ih sve kazniti sa velikom kaznom i vozačke uzeti.. Zar ne znate šta znači sirene?'...

Potpuni prometni kaos svake godine predstavlja sve veći problem, što zbog prometne nekulture, što zbog općenito loše organiziranog prometa...

Svake godine u srpnju i kolovozu centar Splita je u potpunoj prometnoj paralizi i to nije novost, no Splićani su se nadali boljem s obzirom na to da su gradske vlasti još u travnju ove godine najavile novu prometnu regulaciju.

Tportal je pisao kako je od 1. lipnja ove godine kompletan promet prema splitskoj gradskoj luci, koja bilježi preko 5,5 milijuna putnika godišnje, bit će jednosmjeran, jednako kao i izlaz iz nje.

Uz brojne poboljšice poput ukidanja lijevih skretanja, sinkroniziranja svih pješačkih prijelaza, premještanja autobusnih postaja i drugih izmjena tokova navodno bi se trebala postići potpuna prohodnost na ulazu u luku i barem djelomična prohodnost na izlazu iz nje, što bi, tvrdi se, trebalo 'ukinuti negativni efekt na ostatak gradske prometne mreže'.

Gradska vlast prošle godine pokušala je uvesti donekle sličnu regulaciju u centru, no to se dogodilo sredinom srpnja i promet nije bio u potpunosti jednosmjeran, pa nije zabilježeno veće smanjenje gužvi.

Ovog puta izrađen je elaborat kojeg su uz Grad Split sufinancirale Hrvatske ceste i Lučka uprava, pa su svi tokovi jednosmjerni.

