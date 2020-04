'Nitko se nije bunio, ja nisam išao u Jasenovac zbog korone'

Ma kome nije bilo milo da ja dođem, tko se bunio? Isključivi razlog zašto nisam bio tamo je raniji takav dogovor. Vodilo se računa o epidemiološkim mjerama - komentar je ministra branitelja Tome Medveda na neslužbene informacije prema kojima je premijer Andrej Plenković i njega htio povesti na komemoraciju u Jasenovac, ali su se protiv širenja liste uzvanika pobunili svi "manjinci"- Ognjen Kraus, Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi. Predsjednik zagrebačke Židovske općine Kraus navodno je postavio i ultimatum da se on, u slučaju da dođe i Medved, tamo neće pojaviti. Tako je i ovogodišnja komemoracija, na prvu loptu složna, prošla s razmiricama.

Krausov razlog zašto ne želi biti na komemoraciji s ministrom branitelja jest, piše Novi list, činjenica da Ministarstvo branitelja svake godine nekoliko desetaka tisuća kuna donira Društvu za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, koje se u javnosti doživljava kao revizionističko. Medved se pravda epidemijom.

- Slijedi nam Bljesak, i neki standardi koje se uspostavi, moraju biti ispoštivani, kaže nam ministar. No čini se da su epidemiološke preporuke ipak bile manje važne.

- Nakon prvotnog dogovora su se razni počeli raspitivati za odlazak, i mi smo smatrali da je ranije dogovoreni format najbolji, kako zbog epidemioloških mjera, tako i zbog činjenice da bi to neke druge učinilo nezadovoljnima, kaže Milorad Pupovac. Na pitanje znači li to da je i on bio protiv Medvedovog dolaska, odgovara kako su predstavnici svih manjina bili za to da se ostane na osnovnom formatu.

- O pojedinačnim imenima doista ne želim govoriti, više se tu ljudi javljalo koji su htjeli doći, dodaje Pupovac. Vlada nam ije odgovorila na upit o Medvedu, dok za komentar nije bio raspoloživ ni Ognjen Kraus.