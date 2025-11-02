Nizozemska vraća Egiptu skulpturu staru 3500 godina

Nizozemska će Egiptu vratiti skulpturu staru 3500 godina koja se pojavila na nizozemskom sajmu umjetnosti, rekao je u nedjelju premijer Dick Schoof tijekom posjeta toj zemlji, gdje se sastao s predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem.

Vjeruje se da je artefakt, koji prikazuje visokog dužnosnika iz razdoblja vladavine faraona Tutmosea III. od 1479. do 1425. godine prije Krista, ukraden i ilegalno izvezen, najvjerojatnije za vrijeme nemira koji su nastupili 2011. u doba Arapskog proljeća, nakon čega se pojavio na međunarodnom tržištu umjetnina.

"Povijesni i kulturni artefakt zaplijenjen je na nizozemskom sajmu umjetnosti" u Maastrichtu 2022., rekao je Schoof, nakon što je netko vlastima anonimno dojavio informaciju o njegovu ilegalnom porijeklu.

Istraga nizozemske policije i inspektorata za kulturnu baštinu potvrdila je da je skulptura opljačkana i nezakonito iznesena iz Egipta. Trgovac koji je posjedovao djelo dobrovoljno ga je predao nakon istrage.

Nizozemska vlada izvijestila je kako očekuje da će se skulptura predati egipatskom veleposlaniku u Nizozemskoj do kraja ove godine, premda još nije određen datum.