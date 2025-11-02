Obavijesti

News

Komentari 1
ukraden i ilegalno izvezen

Nizozemska vraća Egiptu skulpturu staru 3500 godina

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Nizozemska vraća Egiptu skulpturu staru 3500 godina
Foto: Pixabay

Nizozemska vraća Egiptu ukradenu skulpturu staru 3500 godina! Artefakt je zaplijenjen na sajmu umjetnosti i uskoro će biti u rukama Egipćana

 Nizozemska će Egiptu vratiti skulpturu staru 3500 godina koja se pojavila na nizozemskom sajmu umjetnosti, rekao je u nedjelju premijer Dick Schoof tijekom posjeta toj zemlji, gdje se sastao s predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem.

Vjeruje se da je artefakt, koji prikazuje visokog dužnosnika iz razdoblja vladavine faraona Tutmosea III. od 1479. do 1425. godine prije Krista, ukraden i ilegalno izvezen, najvjerojatnije za vrijeme nemira koji su nastupili 2011. u doba Arapskog proljeća, nakon čega se pojavio na međunarodnom tržištu umjetnina.

VIŠEGODIŠNJE ODGODE FOTO Otvara se Veliki egipatski muzej u Gizi, na svečanost stiže i Zoran Milanović
FOTO Otvara se Veliki egipatski muzej u Gizi, na svečanost stiže i Zoran Milanović

"Povijesni i kulturni artefakt zaplijenjen je na nizozemskom sajmu umjetnosti" u Maastrichtu 2022., rekao je Schoof, nakon što je netko vlastima anonimno dojavio informaciju o njegovu ilegalnom porijeklu.

Istraga nizozemske policije i inspektorata za kulturnu baštinu potvrdila je da je skulptura opljačkana i nezakonito iznesena iz Egipta. Trgovac koji je posjedovao djelo dobrovoljno ga je predao nakon istrage.

Nizozemska vlada izvijestila je kako očekuje da će se skulptura predati egipatskom veleposlaniku u Nizozemskoj do kraja ove godine, premda još nije određen datum.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025