HDZ vadi još dva aduta za liste? 'Malo se strpite, sve ćete znati'

Nakon pojave Tomislava Karamarka na Općem saboru HDZ-a proteklog vikenda, u kuloarima se spominje povratak i drugih igrača s desnog krila stranke. Kako se neslužbeno doznaje, na listama HDZ-a na nadolazećim parlamentarnim izborima mogli bi se naći i bivši ministri Miro Kovač i Davor Ivo Stier.

Kako se neslužbeno doznaje, Miru Kovača, nekadašnjeg kandidata za predsjednika HDZ-a, za listu za Sabor predložila je njegova temeljna organizacija, a o tom prijedlogu vrh stranke odlučivat će u narednim danima. Kovač je, doznaje se, istaknuo i kako je spreman pomoći stranci. Na naše pozive nije odgovarao.

S druge strane, Davor Ivo Stier, bivši ministar vanjskih poslova, nije nam niti potvrdio niti demantirao da će se njegovo ime naći na listi HDZ-a.

- List će najvjerojatnije biti 29. Malo se strpite pa ćemo vidjeti sve - odgovorio nam je. Pitali smo ga i u slučaju da mu se ponudi mjesto na listi, bi li prihvatio?

- Zašto vas to toliko zanima - upitao nas je pa dodao: 'Nazovite HDZ i dobit ćete sve službeno što treba'.

Ponovio je kako će sve vrlo brzo biti poznato.

- Malo se strpite pa će sve biti kako spada, zato i stranke komuniciraju to kad misle da trebaju. Sve ide kako treba ići. Ništa izvan do sada uobičajene prakse, držimo se procedure, to je dobro za demokraciju - zaključio je Ivo Stier.

Prema stranačkoj postupku, temeljne, općinske te gradske organizacije Županijskoj organizaciji predlažu imena kandidata za liste. Nakon toga Županijska organizacija radi selekciju te šalje odabrane kandidate koje u konačnici na listu slaže sami vrh stranke.

Inače, Miro Kovač i Davor Ivo Stier bili su tim koji se kandidirao na unutarstranačkim izborima u HDZ-u 2020. godine, pri čemu se Kovač kandidirao za predsjednika stranke. S njima je u timu bio i Ivan Penava, vukovarski gradonačelnik i današnji član Domovinskog pokreta. Kovač je bio ministar vanjskih i europskih poslova u vladi Tihomira Oreškovića, a na tom mjestu ga je zamijenio upravo Davor Ivo Stier po dolasku Andreja Plenkovića na čelo Vlade. No već iduće godine je podnio ostavku na mjesto šefa diplomacije. U kuloarima se tada spominjalo da se protivi Plenkovićevoj odluci da u Vladu uključi i ljude iz HNS-a. Stier je, pak, rekao da odlazi jer se želi posvetiti poslu tajnika stranke i saborskog zastupnika.