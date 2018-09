Njegov narod gladuje, a on jede najfinije meso: 'Za pamćenje...'

Video venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura na kojem jede u skupom mesnom restoranu u Turskoj razbjesnio je javnost u njegovoj zemlji. Rastrošni je predsjednik u pratnji supruge Cilie Flores posjetio restoran u kojem poslužuje slavni kuhar Nusret Gocke.

Na videu koji je kuhar objavio na Instagramu pa onda obrisao, može se čuti Maduro kako govori:

'Ova večera mi je trenutak za pamćenje.'

Today I decided to stop following @nusr_ett You decided to erase this video but what you did remains. Shame on you! You cheered and served a tyrant responsable for the hunger, malnutrition and death of thousands of Venezuelans!

By the way, he is not a president. He is a dictator! pic.twitter.com/pddjPSEztO