Bezvrijedni milijuni: Za sapun moraju dati kovčeg pun novca

Šokantne fotografije prikazuju kolika hrpetina novaca je potrebna građanima Venezuele za kupnju osnovnih proizvoda poput kruha, piletine ili toaletnog papira. U Venezueli je podivljala hiperinflacija i dovela do toga da nevjerojatna količina novčanica u kojoj je 14.600,000 bolivara vrijedi 2,20 dolara.

Pa tako danas u Venezueli ako želite kupiti nekoliko mrkvi treba tri milijuna bolivara, a više od dva i pol milijuna za kupnju jedne role toaletnog papira, a za komad sapuna tri i pol milijuna bolivara.

Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

Kaos u Venezueli izazvala je fiskalna politika socijalističke vlade Nicolasa Madura, a jedna od posljednjih mjera Madurove vlade je vezivanje tečaja za naftnu kriptovalutu čime je devalvirao bolivar za 96 posto.

