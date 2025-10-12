Obavijesti

News

Komentari 2
PRIPREME U TIJEKU

Njemačka će deportirati mlade Sirijce čak i ako nemaju dosje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka će deportirati mlade Sirijce čak i ako nemaju dosje
Foto: Daniel Bockwoldt/DPA

Njemačka priprema deportaciju mladih Sirijaca iz zemlje čak i slučaju da nemaju policijski dosje, reklo je ministarstvo unutarnjih poslova u nedjelju

Glavni cilj, kao što je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao za novine Bild u nedjelju, jest u Siriju vratiti "mlade, radno sposobne muškarce" koji traže azil. Bilo kakva deportacija iziskuje sporazum s novom vladom u Damasku.

Njemačka nije izravno deportirala ljude u Siriju od 2012. zbog građanskog rata. Ponovno pokretanje procesuiranja zahtjeva za azil predstavlja prvi korak u tom smjeru. 

Kada bi proteklih godina Sirijcima bilo naloženo da napuste zemlju, u pravilu bi ih se premještalo u drugu članicu Europske unije odgovornu za njihov zahtjev za azilom jer je to bila prva zemlja gdje su ušli u Uniju.

OHRABRENJE ZA SIRIJCE Scholz poručio Sirijcima: 'Svatko tko je dobro integriran ostaje dobrodošao u Njemačkoj...'
Scholz poručio Sirijcima: 'Svatko tko je dobro integriran ostaje dobrodošao u Njemačkoj...'

No, svrgavanje represivnog režima Bašara al-Asada u prosincu je promijenilo način razmišljanja u Berlinu.

Koalicija desnog centra kancelara Friedricha Merza, koja je preuzela vlast u svibnju, obećala je strožu politiku prema migracijama, uključujući odbijanje novih tražitelja azila, naročito onih s policijskim dosjeom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'
NEVJEROJATNO

FOTO Koza ogrebala dijete u Zagreb ZOO, roditelji zvali hitnu i policiju: 'Došli su uhititi kozu'

Riječ je o mini kozi koja se nalazila u nastambi 'Dječji Zoo' u koju posjetitelji mogu ući i pomaziti životinje. Na ulazu stoji natpis 'Na vlastitu odgovornost'. Dijete je, kažu iz policije, povuklo kozu za rog te je ona dijete ogrebala.
Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima
KRIZA DRŽAVE?

Upaljen je alarm! Bez milijardi iz Unije nemoguće je financirati javne plaće u ovim iznosima

NOVI EXPRESS Procjenjuje se da europski fondovi generiraju oko dva postotna boda realnog rasta BDP-a i, da njih nema, domaće stope rasta kretale bi se oko jedan posto - premalo da bi se financirala dostignuta javna potrošnja.
Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)
STRAVA

Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, u kući na koprivničkom području, verbalno i fizički sukobila s članom obitelji (78), koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025