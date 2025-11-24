Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVIŠE NOVCA

Njemačka europski rekorder po socijalnim izdavanjima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka europski rekorder po socijalnim izdavanjima
Foto: Michael Kappeler/DPA

Gotovo polovica svote koja se izdvaja za socijalne potrebe u Njemačkoj se utroši na podmirenja troškova mirovine

 Njemačka s 41 posto proračuna izdvaja najviše novca od svih europskih zemalja na socijalne programe poput mirovina, socijalne i zdravstvene pomoći te potpore za nezaposlene, proizlazi iz studije Instituta za njemačko gospodarstvo (IW) čije dijelove u ponedjeljak prenose njemački mediji. Kako prenosi dnevnik Rheinische Post pozivajući se na studiju, Njemačka je po izdvajanjima za osiguravanje socijalnih izdataka poput pokrivanja troškova mirovine, socijalnog i zdravstvenog osiguranja pretekla i skandinavske zemlje koje se općenito doživljavaju kao zemlje koje najviše izdvajaju za socijalni sektor.

Gotovo polovica svote koja se izdvaja za socijalne potrebe u Njemačkoj se utroši na podmirenja troškova mirovine.

Ovi podaci su objavljeni na početku tjedna u kojem se u Bundestagu raspravlja o reformi mirovinskog sustava koja je nužna zbog demografskih izazova s kojima je suočena Njemačka.

Studija IW-a je analizirala i druge stavke u budžetu uspoređujući Njemačku sa skandinavskim zemljama, Švicarskom, zemljama Beneluxa i Austrijom.

Pritom je vidljivo kako Njemačka natprosječno mnogo (11 posto) izdvaja za potrebe javne uprave a u usporedbi s ostalim zemljama, malo za potrebe obrazovanja (9,3 posto).

Austrija i skandinavske zemlje s 13, odnosno 12 posto, izdvajaju mnogo više sredstava za obrazovanje.

Njemačka, uz zemlje Beneluxa, sa 16 posto izdvaja i najviše za zdravstveni sektor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025