Njemačka europski rekorder po socijalnim izdavanjima

Njemačka s 41 posto proračuna izdvaja najviše novca od svih europskih zemalja na socijalne programe poput mirovina, socijalne i zdravstvene pomoći te potpore za nezaposlene, proizlazi iz studije Instituta za njemačko gospodarstvo (IW) čije dijelove u ponedjeljak prenose njemački mediji. Kako prenosi dnevnik Rheinische Post pozivajući se na studiju, Njemačka je po izdvajanjima za osiguravanje socijalnih izdataka poput pokrivanja troškova mirovine, socijalnog i zdravstvenog osiguranja pretekla i skandinavske zemlje koje se općenito doživljavaju kao zemlje koje najviše izdvajaju za socijalni sektor.

Gotovo polovica svote koja se izdvaja za socijalne potrebe u Njemačkoj se utroši na podmirenja troškova mirovine.

Ovi podaci su objavljeni na početku tjedna u kojem se u Bundestagu raspravlja o reformi mirovinskog sustava koja je nužna zbog demografskih izazova s kojima je suočena Njemačka.

Studija IW-a je analizirala i druge stavke u budžetu uspoređujući Njemačku sa skandinavskim zemljama, Švicarskom, zemljama Beneluxa i Austrijom.

Pritom je vidljivo kako Njemačka natprosječno mnogo (11 posto) izdvaja za potrebe javne uprave a u usporedbi s ostalim zemljama, malo za potrebe obrazovanja (9,3 posto).

Austrija i skandinavske zemlje s 13, odnosno 12 posto, izdvajaju mnogo više sredstava za obrazovanje.

Njemačka, uz zemlje Beneluxa, sa 16 posto izdvaja i najviše za zdravstveni sektor.