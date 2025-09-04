Njemačka ministrica u ovom je došla na kabinet vlade. Otkrili i zašto: 'Nije se stigla presvući'

Dorothee Bär (47), njemačka ministrica tehnologije i istraživanja iz Kršćansko-socijalne unije podigla je u srijedu dosta prašine izborom svoje odjeće. Naime, na sjednicu kabineta došla je u inačici tradicionalne bavarske nošnje takozvanoj dìrndl haljini. Iako dirndlica nije ništa neobično u Njemačkoj pogotovo u Bavarskoj i na Oktoberfestu gdje su one omiljeni odjevni predmet, nije baš uobičajena na sjednicama vlade. Bär se kasnije novinarima pravdala kako je došla u dìrndl haljini jer je odmah poslije kabineta morala žuriti na proslavu s radnicima svojeg ministarstva koja je bila u stilu Oktoberfesta. U 11 sati je morala otvoriti proslavu, dakle direktno nakon sjednice vlade.

No Bär i inače voli malo neobične modne kombinacije. Na Instagramu njezinu modu prati 65.000 ljudi.

Godine 2015. pojavila se na sjednici njemačkog parlamenta u dresu Bayerna. Nekoliko godina kasnije pojavila se na dodjeli kompjuterskih nagrada u kreaciji koja je izazvala dosta buke. Na sebi je imala usku suknju i pripijeni crveni top.

Foto: Profimedia