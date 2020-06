Njemačka od 16. lipnja ukida granične kontrole: Primaju EU građane i maloljetne izbjeglice

Njemačka od 15. lipnja ukida kontrole na graničnim prijelazima uvedene sredinom ožujka nakon izbijanja pandemije koronavirusa te istodobno ponovno započinje s prihvaćanjem maloljetnih izbjeglica s grčkih otoka

<p>Od sljedećeg tjedna građani<strong> Europske unije</strong> više neće trebati poseban razlog za ulazak u <strong>Njemačku </strong>a ukidaju se i pravila o karanteni, rekao je njemački ministar unutarnjih poslova <strong>Horst Seehofer </strong>(Kršćansko-socijalna unija CSU) nakon redovnog sastanka njemačke vlade srijedom.</p><p>Isto se odnosi i na Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku, zemlje koje nisu članice EU-a ali se nalaze unutar Schengena. Kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske ostaju na snazi do 21. lipnja. Isto tako i za zemlje u kojima se još uvijek bilježi visok broj novih zaraza poput Švedske, većina njemačkih saveznih pokrajina nalaže karantenu.</p><p>- Ukidanjem kontrola na granici je ponovno uspostavljena sloboda kretanja unutar Europske unije - rekao je Seehofer.</p><p>On je odbacio optužbe nekih političara iz redova demokršćana koji su uvođenje graničnih kontrola označili kao "pretjerane mjere".</p><p>- Zatvaranje unutarnjih granica je po našem mišljenju, u velikoj mjeri pridonijelo suzbijanju širenja koronavirusa - rekao je Seehofer. On je dodao kako u slučaju pandemije bolje biti oprezan.</p><h2>Preuzimaju djecu iz kampova na grčkim otocima</h2><p>Njemačka će također produljiti upozorenja za putovanja u zemlje koje nisu u EU-u do kraja kolovoza.</p><p>- Ne možemo i nećemo riskirati da se ponovno ovog ljeta Nijemci nađu u klopci negdje širom svijeta ili da oni koji se vraćaju s odmora u Njemačku donesu virus a da i ne znaju - rekao je u priopćenju ministar vanjskih poslova Heiko Maas.</p><p>Svjestan da bi mnogi Nijemci rado otišli na odmor u Tursku, SAD, sjeveru Afriku ili jugoistočnu Aziju, Maas je rekao da će vlada ponovno razmotriti upozorenja prije rujna. Njemačka će također nastaviti savjetovati građanima da ne putuju u Britaniju, rekao je Maas. Seehofer je istodobno najavio i ponovno prihvaćanje izbjeglica iz ostalih zemalja EU-a što je također zbog korona-krize prekinuto na nekoliko mjeseci.</p><p>- Od sljedećeg tjedna iz kampova na grčkim otocima ponovno preuzimamo djecu kojoj je potrebna liječnička njega - rekao je Seehofer. Njemačka je najavila da će od Italije i Malte preuzeti dio izbjeglica koji su posljednjih tjedna stigli preko Sredozemlja.</p><p>Ministar unutarnjih poslova je istodobno izrazio želju za "više solidarnosti" među zemljama EU-a kad je u pitanju prihvaćanje izbjeglica.</p>