Što uopće znači ta njemačka 'ručna kočnica'? Ako sedmodnevna incidencija tri dana zaredom bude veća od 100, automatski se povlači kočnica (Notbremse). Uvode se restrikcije koje ostaju na snazi sve dok sedmodnevna incidencija pet dana zaredom ne bude manja od 100. Sva nova pravila vrijede do maksimalno 30 lipnja. 2021., prenosi Novi List.

Članovi jednog kućanstva smiju se družiti samo s jednom osobom iz drugog kućanstva. U to ne spadaju djeca mlađa od 14 godina. Ova mjera ne odnosi se na bračne partnere ili osobe koje žive zajedno, odnosno u slučaju skrbi o osobama kojima je potrebna pomoć. Maksimalan broj osoba koje smiju sudjelovati na pogrebima je 30.

Policijski sat u tom slučaju na snazi je od 22 sata do 5 sati sljedećeg jutra. Građani u to vrijeme ne smiju napuštati svoje stanove domove. Iznimke vrijede ako netko mora hitno do liječnika ili su u pitanju neki drugi slučajevi u kojima se mora spriječiti opasnost po život ljudi ili životinja. Kretanje na svježem zraku je dozvoljeno do ponoć, ali bez druženja, a zabranjeno je korištenje sportskih terena ili dvorana. Iznimka vrijedi za ljude koji moraju obavljati svoj posao, na primjer novinari kao i za ljude koji skrbe o drugim osobama, odnosno članovima svoje obitelji.

Sve lokacije u kojima građani provode svoje slobodno vrijeme (bazeni, saune, wellness-centri, bordeli, fitness-centri, sportske dvorane i slično) moraju biti zatvorene.

Trgovine smiju posluživati kupce samo ako oni predoče negativan test, odnosno nakon što rezerviraju termin za boravak u dućanu ili robnoj kući (takozvani Click & Meet model). Ako incidencija poraste na više od 150, kupci smiju samo preuzeti naručenu robu u dućanima (Click & Collect model).

Ove mjere ne vrijede za trgovine u kojima se prodaje hrana i piće, ljekarne, dućane s dječjim potrepštinama, optike, benzinske crpke, kioske, vrtne centre ili dućane koji prodaju artikle za kućne ljubimce. Broj kupaca ovisi o veličini dućana. U zatvorenim prostorima kupci moraju koristiti zaštitne maske FFP-2 tipa ili one medicinske.

Kazališta, opere, koncertne dvorane, glazbeni klubovi i kina (osim drive in kina) se zatvaraju i zabranjuje se održavanje bilo kakvih događaja.

Građani i dalje smiju u zoološke vrtove, ali samo u one dijelove koji se nalaze na otvorenom i to tek nakon što predoče negativan test.