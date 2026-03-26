Njemačka ograničila divljanje cijena goriva: Samo jednom dnevno može biti poskupljenje

Parlament donio paket mjera za kontrolu cijena, a vlada Friedrich Merz najavljuje i dodatno rasterećenje građana kroz porezne olakšice i moguće smanjenje cijene struje

Njemački parlament je u četvrtak donio paket mjera za sprječavanje rasta cijene goriva a glavna mjera se odnosi na zabranu višestrukog podizanja cijena u toku jednog dana te povećanje ovlasti Ureda za borbu protiv kartela pri kontroli kretanja cijena goriva. Prema paketu mjera benzinske crpke bi smjele samo jednom dnevno i to u podne podizati cijene goriva dok je spuštanje cijene dozvoljeno više puta u tijeku jednog dana. Paket bi sutra trebao biti izglasan i u domu saveznih pokrajina Bundesratu a na snagu bi trebao stupiti još prije uskršnjih praznika.

No odmah nakon donošenja ovog paketa mjera, demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza je signalizirala nove mjere koje bi rasteretile građane te posebice vozače.

Ministrica gospodarstva Katerina Reiche (Kršćansko-demokratska unija CDU) je ukazala na mogućnost povećanja poreznih olakšica za put do radnog mjesta. Ona je nakon sjednice Bundestaga rekla kako se razmatra i smanjenje poreza na električnu energiju.

Vlada je signalizirala uvođenje novih mjera nakon kritika kako danas donesene mjere neće biti dostatne za ublažavanje naglog povišenja cijena goriva nakon američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače.

Ekonomisti i predstavnici gospodarstva kao i parlamentarne oporbe dvoje oko toga hoće li nove mjere zaista dovesti do usporavanja porasta cijena goriva.

Udruga vlasnika srednje velikih poduzeća, koja predstavljaju najvećeg poslodavca u Njemačkoj, priopćila je kako danas donesene mjere mogu biti samo „prvi korak“ u sveobuhvatnom paket koji bi rasteretio poduzetnike i građane.

Javnost i mediji već danima kritiziraju vladu kako, za razliku od recimo vlade u Španjolskoj, ne čini ništa kako bi amortizirala porast cijena energenata nakon eskalacije na Bliskom istoku.

