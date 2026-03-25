Ovo je karta svih benzinskih u Hrvatskoj, provjerite cijene

U Hrvatskoj neće biti nestašice goriva, poručio je premijer Andrej Plenković u HRT-ovoj emisiji 'A sada, Vlada'. Iako nestašice nema, na nekim je benzinskim pumpama već osjetno manje goriva, primjerice dizela koji je na nekima i nedostupan.

Od utorka na snazi su nove cijene goriva. Dizel je s 1,55 eura porastao na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura), a benzin s 1,50 eura porastao je na 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro).

Te cijene ne vrijede za autoputa, jer, kako je ministar Šušnjar naglasio, cilj je ukidanje benzinskog turizma zbog čega su ljudi u Hrvatsku dolazili točiti gorivo.

Kako bi građani lakše pratili cijene goriva i lokacije benzinskih postaja, pokrenut je portal Mzoe-gor.hr. Riječ je o projektu Ministarstva zaštite okoliša i energetike s ciljem dodatne zaštite potrošača.

