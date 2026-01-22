Njemačka protjerala zamjenika vojnog atašea zbog špijuniranja

„Rusko agresivno djelovanje mora imati posljedice. Njemačka ne tolerira špijuniranje na svom tlu, posebice ne ako u tome sudjeluje diplomatsko osoblje “, rekao je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul.

Ilona W., njemačko-ukrajinska državljanka uhićena je u srijedu zbog sumnje na špijuniranje u korist ruske tajne službe GRU.

Kao kontaktna osoba se navodi zamjenik vojnog atašea u Berlinu kojem je osumnjičena dostavljala podatke vezane uz vojne aktivnosti u Njemačkoj, posebice u svezi s ratom u Ukrajini.

Ilona W. je diplomatu u nekoliko navrata omogućila i pristup pod lažnim identitetom raznim političkim događajima.

Podatke vezane uz aktivnosti Bundeswehra dobivala je preko dvojice bivših djelatnika njemačkih vojnih snaga protiv kojih je također pokrenuta istraga.

Od početka ruske agresije na Ukrajinu, Rusija je, prema navodima njemačkih vlasti, pojačala svoje aktivnosti u Njemačkoj posebice na području hibridnog vođenja rata i špijunaže.