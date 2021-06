Njemačka je velike dijelove Hrvatske skinule s liste rizičnih područja, objavio je državni epidemiološki Institut Robert Koch u petak.

"Od 6. lipnja u ponoć Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Požeško-slavonska i Splitsko-dalmatinska više ne važe kao epidemiološki rizična područja", priopćio je Institut Robert Koch.

To znači da za one koji iz ovih dijelova Hrvatske putuju u Njemačku više ne vrijede obveze prethodne digitalne prijave, predočenja negativnog testa ili karantene.

Negativni koronatest i dalje je obavezan za ulazak u Njemačku zračnim putem.

Za one koji dolaze iz ostatka Hrvatske i dalje vrijedi obveza shodno pravilima o putnicima iz rizičnih područja a to znači prethodnu digitalnu prijavu, negativni test kod ulaska u zemlju ili obveza karantena sve do predočenja negativnog testa nakon dolaska u Njemačku.

Institut Robert Koch je istodobno i cijelu Italiju, Češku te najveće dijelove Austrije skinuo s liste rizičnih područja.

Kao rizična područja i dalje slove Hrvatskoj susjedne Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija.