Njemačka uvela stroge kazne, neke idu i do 190.000 kuna

U Njemačkoj će od ponedjeljka na snazi biti zabrana rada ugostiteljskih objekata i kulturnih i sportskih ustanova. Isto tako su zabranjena i turistička putovanja

<p>Za kršenje epidemioloških mjera jako su stroge kazne, a očekuju se još strože, rekao je <strong>Srećko Matić, </strong>novinar Deutsche Wellea u Novom danu N1 televizije. </p><p>Objasnio je kako postoji katalog od 24 prekršaja koji će se kažnjavati. Za nenošenje maski kazne je oko 1140 kuna (150 eura), a za održavanje sportskih i kulturnih priredbi koje su idućih mjesec dana zabranjene, kazne idu i do 190.000 kuna (25.000 eura). U katalogu su predviđene kazne i za vlasnike dućana koji koji u trgovine puste više ljudi nego je propisano. </p><p>- Od ponedjeljka do kraja 11. mjeseca na snazi je "lockdown light". Ne zovu ga lockdown iz psiholoških razloga. Mjere je moguće produžiti ako ne pokažu rezultate. Ako pokažu rezultate, građani mogu računati na ukidanje mjera i normalan Božić, poručila je Merkel - priča Matić. </p><p>U Njemačkoj će od ponedjeljka na snazi biti zabrana rada ugostiteljskih objekata i kulturnih i sportskih ustanova. Isto tako su zabranjena i turistička putovanja unutar Njemačke.</p><p>- Velik dio Nijemaca podržava Vladine mjere, oko dvije trećine građana smatra da Vlada to dobro radi, čak su i tražili strože mjere prije nego je ovo predstavljeno - govori Matić, no napominje da unatoč podršci, idućih nekoliko tjedana može koštati stotine tisuća radnih mjesta.</p><p>Unatoč tomu što je gotovo čitava Europa za građane Njemačke rizično područje, njemačka vlada ustraje na otvorenim granicama i protivi se zatvaranju kao što je to bio slučaj tijekom proljetnog 'lockdowna'. Ipak, u petak nas je Njemačka stavila na listu epidemiološki rizičnih područja.</p><p>Dosad tri županije, Istarska, Zadarska i Primorsko-goranska, nisu bile na crvenoj listi. U petak je cijela Hrvatska proglašena rizičnom.</p>