Njemačka vlada i vlade saveznih pokrajina dogovorile su u utorak pooštrenje mjera protiv širenja koronavirusa u Njemačkoj koja sadrže ograničenje kontakata i zabranu masovnih okupljanja što se posebice odnosi na sportske događaje.

"Ovo nije vrijeme masovnih novogodišnjih zabava", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz nakon sastanka savezne i pokrajinskih vlada u utorak na kojem su dogovorene nove mjere pored onih koje su već sad na snazi.

Tako su od "najkasnije 28. prosinca" zabranjena okupljanja više od deset osoba, pri čemu se u taj broj ne uračunavaju djeca mlađa od 14 godina. Isto tako ovo pravilo vrijedi bez obzira na to radi li se o osobama koje su cijepljene ili ne.

Zabranjene su i manifestacije s velikim brojem ljudi poput sportskih natjecanja i kulturnih događaja. Klubovi i diskoteke se zatvaraju a zabranjena su i plesna okupljanja.

Na snazi ostaju već prije donesene mjere ograničenja pristupa radnom mjestu i sredstvima javnog prijevoza samo za cijepljene, one koji su preboljeli koronavirus ili za negativno testirane kao i mjera pristupa maloprodaji samo za cijepljene ili one koji su preboljeli koronavirus pri čemu se u to ne uračunavaju trgovine svakodnevnih potrepština.

Na snazi ostaje i zabrana prodaja pirotehničkih sredstava.

"Pandemija ne prolazi tako brzo kao što smo se nadali", rekao je Scholz. On je građanima poručio kako se Njemačka, kada je epidemiološka situacija u pitanju, nalazi u "međufazi" te kako se očekuje nagli porast novozaraženih zbog omikron varijante koronavirusa.

"Omikron će utjecati na snažan porast broja zaraženih, na to se moramo pripremiti", rekao je Scholz. On je ustvrdio kako jedino docjepljivanje, tzv. booster, pruža zaštitu od omikron varijante.

"Nama je svima svega dosta i smo svi umorni od ove pandemije. No virus ne zna za pauzu preko božićnih blagdana", rekao je Scholz.

Njemački kancelar je najavio da će se predstavnici savezne i pokrajinskih vlada iznova sastati 7. siječnja kako bi odlučili o daljnjim koracima.