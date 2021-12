Pandemija i pirotehnika ne idu zajedno, odlučila je Njemačka drugu godinu zaredom.

Njemačka je usred četvrtog vala pandemije covida-19, a ministar zdravstva zabrinut je da će doći i do petog vala. To bi moglo dovesti do preplavljenosti bolnica koje neće imati vremena baviti se ozljedama uzrokovanim pirotehnikom pa je parlament usvojio zabranu njezine prodaje uoči Nove godine.

Mnogi Nijemci uživaju u vatrometu za ispraćaj stare i ulazak u Novu godinu, a cijele četvrti pretvaraju se u pirotehničke predstave.

No, protivnici vatrometa tvrde da se zbog toga stambena područja postaju nalik na ratne zone, a liječnici ukazuju na redoviti porast ozljeda uzrokovanim pirotehnikom. Najčešće do toga dolazi kad petarde eksplodirajau u rukama ili blizu drugih ljudi.

„Bolnice i medicinske ordinacije mjesecima su pod velikim pritiskom zbog pandemije“, rekla je prošlog tjedna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser. „Sada želimo spriječiti dodatni stres kao i svaki hitni slučaj koji se može izbjeći.“

No, kritičari kažu da će ljudi otići u susjedne zemlje, poput Poljske, i tamo kupiti pirotehniku. U tim zemljama ionako je dostupnija mnogo snažnija pirotehnika nego u Njemačkoj.

Njemačka carina u Frankfurtu na Odri, gradu koji se nalazi na poljskoj granici, očekuje da će do kraja godine biti prokrijumčareno 2,5 do 3 tone ilegalnog vatrometa.

Također, pirotehnička udruga Njemačke procjenjuje se da će država izgubiti oko 122 milijuna eura zbog zabrane prodaje.

Iako ova zabrana vrijedi samo za dane uoči Nove godine, udruge za zaštitu okoliša i životinja već godinama traže opću zabranu. Smatraju da vatromet, osim što je opasan jer izaziva ozljede, utječe na onečišćenja te postoji opasnost od požara i uzrokuje stres za životinje.