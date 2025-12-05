Njemačka uvodi vojni rok, ali na dobrovoljnoj osnovi...

„Slobode se u jednoj demokraciji ne brane same od sebe. To moraju preuzeti ljudi koji su spremni stati iza tih sloboda, a ne oni koji sjede iza ograde i čekaju da to netko drugi učini za njih“, rekao je u raspravi koja je prethodila glasanju njemački ministar obrane Boris Pistorius (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD).

Prema novom zakonu vojna obveza bi se temeljila na dobrovoljnoj osnovi. U slučaju da se u pojedinim godištima ne javi dovoljno dobrovoljnih ročnika, Bundestag bi mogao kratkoročno uvesti tzv. vojnu obvezu po potrebi.

Pokretanje videa... 00:45 Plakat za temeljno vojno osposobljavanje | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Uvodi se i obvezno ispunjavanje upitnika o spremnosti za služenje vojnog roka i vojne sposobnosti, koji bi ispunjavali pripadnici jedne generacije s navršenih 18 godina. Ispunjavanje ovog formulara je obavezno samo za mladiće.

Prema dogovoru na razini NATO-a Njemačka se obvezala na 260.000 aktivnih vojnika u sastavu njemačke vojske, Bundeswehra. Trenutačno u redovima Bundeswehra služi 185.000 ročnika.

Dobrovoljni vojni rok bi trajao šest mjeseci, a predviđena je mjesečna plaća od 2.600 eura.

U petak prijepodne, tijekom rasprave u Bundestagu, diljem Njemačke su održani prosvjedi protiv ponovnog uvođenja vojnog roka. Prosvjedi, na kojima su se uglavnom okupili učenici srednjih škola, održani su pod sloganom „Mi ne želimo biti topovsko meso“.

Vojni rok je u Njemačkoj ukinut 2011. zbog ustavnih prepreka jer sustav vojne obveze nije mogao osigurati pripadnicima cijele generacije služenje roka.