Obavijesti

News

Komentari 0
GLASOVAO BUNDESTAG

Njemačka uvodi vojni rok, ali na dobrovoljnoj osnovi...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka uvodi vojni rok, ali na dobrovoljnoj osnovi...
3
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Bundestag je u petak odobrio ponovno uvođenje djelomične vojne obveze kako bi povećao sastav svojih oružanih snaga kao odgovor na nove sigurnosne izazove

„Slobode se u jednoj demokraciji ne brane same od sebe. To moraju preuzeti ljudi koji su spremni stati iza tih sloboda, a ne oni koji sjede iza ograde i čekaju da to netko drugi učini za njih“, rekao je u raspravi koja je prethodila glasanju njemački ministar obrane Boris Pistorius (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD).

Prema novom zakonu vojna obveza bi se temeljila na dobrovoljnoj osnovi. U slučaju da se u pojedinim godištima ne javi dovoljno dobrovoljnih ročnika, Bundestag bi mogao kratkoročno uvesti tzv. vojnu obvezu po potrebi.

Pokretanje videa...

Plakat za temeljno vojno osposobljavanje 00:45
Plakat za temeljno vojno osposobljavanje | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Uvodi se i obvezno ispunjavanje upitnika o spremnosti za služenje vojnog roka i vojne sposobnosti, koji bi ispunjavali pripadnici jedne generacije s navršenih 18 godina. Ispunjavanje ovog formulara je obavezno samo za mladiće.

Prema dogovoru na razini NATO-a Njemačka se obvezala na 260.000 aktivnih vojnika u sastavu njemačke vojske, Bundeswehra. Trenutačno u redovima Bundeswehra služi 185.000 ročnika.

MINISTAR ANUŠIĆ: 'Vojnik ne može imati dugu kosu, vojni rok nije ekskurzija'
'Vojnik ne može imati dugu kosu, vojni rok nije ekskurzija'

Dobrovoljni vojni rok bi trajao šest mjeseci, a predviđena je mjesečna plaća od 2.600 eura.

U petak prijepodne, tijekom rasprave u Bundestagu, diljem Njemačke su održani prosvjedi protiv ponovnog uvođenja vojnog roka. Prosvjedi, na kojima su se uglavnom okupili učenici srednjih škola, održani su pod sloganom „Mi ne želimo biti topovsko meso“.

Vojni rok je u Njemačkoj ukinut 2011. zbog ustavnih prepreka jer sustav vojne obveze nije mogao osigurati pripadnicima cijele generacije služenje roka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025