'Vojnik ne može imati dugu kosu, vojni rok nije ekskurzija'

Obveznici vojnog roka morat će biti propisno ošišani, rekao je u ponedjeljak ministar obrane Ivan Anušić nakon komemoracije za poginule i nestale hrvatske branitelje i civile u obrani Laslova, poručivši da "vojnik ne može imati kosu do ramena", a vojni rok "nije ekskurzija". Govoreći o pravilima koja će vrijediti pri služenju dvomjesečne osnovne vojne obuke, Anušić je potvrdio da se ne ukida dugogodišnji standard o urednoj i kratkoj vojničkoj frizuri. "Morat će se ošišati, ali ne na nulu. Ne mogu imati kosu do ramena i biti u vojsci“, rekao je ističući da se radi o minimalnim, praktičnim i sigurnosnim zahtjevima. Duga kosa ili brada predstavljaju problem u svakodnevnim vojnim aktivnostima i u borbenim uvjetima, ali i u higijeni i nošenju opreme.

"Vojnik mora izgledati uredno i primjereno. To je temelj discipline, a disciplina je temelj vojske. Ovo nije ekskurzija", kazao je Anušić.

Komentirajući koncert Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i najavu zabrane drugog koncerta, planiranog za 28. prosinca, koju je najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, Anušić je rekao da se radi o obliku diskriminacije umjetnika.

"Ne vidim razloga da se nekome danas brani održavanje koncerta, pogotovo nekome čije je nastupe do sada posjetilo pola milijuna ljudi". Odluku Tomaševića ocijenio je politički motiviranom dodavši da se za takve zabrane hrvatski branitelji nisu borili.

"Grad Zagreb treba prvenstveno riješiti otpad, prometne gužve i urediti javne površine. Kad Zagreb bude izgledao kao europski grad, čist i uredan, onda se može prijeći na više razine politike", rekao je Anušić i poručio zagrebačkoj vlasti da nema pravo dijeliti „lekcije iz povijesti, domoljublja ili fašizma“.

Također je istaknuo da su branitelji tijekom Domovinskog rata slušali brojne glazbene hitove, među njima i "Bojnu Čavoglave", koju i danas smatra jednom od prepoznatljivih pjesama tog vremena.

"To je pjesma s kojom smo 1991. vodili bitke i branili Hrvatsku. Nitko tko je osjetio Domovinski rat tu pjesmu neće zaboraviti", kazao je i spomenuo pjesme drugih izvođača, među njima Zlatnih dukata i Josipe Lisac sa skladbom "Sloboda i mir".