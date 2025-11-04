Vatrogasci su intervenirali kako bi izvukli zarobljenog muškarca iz automobila
NEOBIČNA NESREĆA
Njemačka: Vozač (90) probio zid u garaži, prošao bez ozljeda
Devedesetogodišnji vozač prošao je bez ozljeda u ponedjeljak nakon što je sportskim automobilom probio betonski zid u gradskoj garaži u njemačkom gradu Ludwigsburgu i ostao zaglavljen iznad ventilacijskog okna, rekla je policija.
Stražnjim dijelom Porschea zabio se u zid i probio ga, rekla je policija, a vozilo je visjelo oko pet metara iznad okna.
Vatrogasci su intervenirali kako bi izvukli zarobljenog muškarca iz automobila.
Šteta se procjenjuje na oko 95.000 eura, a uzrok nesreće se još istražuje.
