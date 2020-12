Kada sam vidjela rupe na autu, mogu vam reći, s obzirom na cijelu 2020. godinu, više i nisam bila iznenađena. Nekoliko minuta osjetila sam bol u želudcu i onda sam se počela smijati, jer ipak, takva je godina. Da se to dogodilo možda prije dvije, tri godine vjerojatno bi reakcija bila puno dramatičnija, priča nam Danijela Jelić, vlasnica dvije godine stare Dacie.

Naime, u subotu oko 13 sati u ulici Mladena Vodičke u zagrebačkim Srednjacima, nepoznati su počinitelji, vjerojatno, pirotehničkim sredstvom oštetili haubu njenog automobila koja trenutno izgleda kao da je netko u nju ispalio nekoliko hitaca.

- Kada se to dogodilo bila sam na poslu u frizerskom salonu gdje radim, a automobil je bio parkiran malo dalje tako da nisam ništa čula niti vidjela. No, susjedi su mi javili da su čuli nešto, no nitko nije bio siguran što točno - priča nam Danijela te misli da je riječ o nekoj puno jačoj pirotehnici od običnih petardi.

- Bili smo jako sretni kada smo čuli da će se takva sredstva zabraniti jer imamo četiri kućna ljubimca koji se toga jako boje, no evo, dan nakon zabrane, netko mi upravo pirotehnikom ošteti automobil - kaže Danijela.

Rekla nam je da je policija napravila zapisnik, no sumnja da će se naći počinitelji. Sreća je u tome što je automobil osiguran tako da štetu na automobilu neće morati platiti iz vlastitog džepa.

- To je bilo tko mogao napraviti, ne bih rekla da su ciljano išli oštetiti baš moj auto. Samo je hauba oštećena i njen popravak pokrit će osiguranje, ali auto i dalje odlično vozi te ništa drugo nije oštećeno. Planiramo sutra otići do dućana s pirotehnikom kako bi netko ondje mogao konstatirati o kojim pirotehničkim sredstvima je riječ i eventualno se sjetiti ako je nekome to prodao, ako je prodao - nada se Danijela da će barem na taj način uspjeti doći do počinitelja.

- Definitivno je zaslužio barem neku opomenu jer nije u redu tako uništavati tuđu imovinu - zaključuje.