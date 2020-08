Nijemci idu po Navalnog u Sibir, voze ga u Berlin na liječenje

<p>Avion s timom specijaliziranim za liječenje pacijenata u komi poletjet će u četvrtak navečer iz Njemačke kako bi prevezao ruskog disidenta<strong> Alekseja Navalnog</strong>, pišu njemački mediji.</p><p>Navalni je hospitaliziran rano u četvrtak sa sumnjom na trovanje te se trenutno nalazi u komi, boreći se za život, u sibirskom gradu Omsku.</p><p>- Avion hitne pomoći sa specijalistima za pacijente u komi poletjet će večeras - rekao je za Bild Jaka Bizilj, aktivist s berlinskom adresom rođen u Sloveniji.</p><p> - Ako Navalni sutra ujutro bude za to u stanju, avion će odmah poletjeti za Berlin. Njegova supruga će letjeti s njim.</p><p>Kancelarka<strong> Angela Merkel</strong> ranije je rekla novinarima da je Njemačka spremna pružiti medicinsku pomoć Navalnom ako primi zahtjev da to učini. </p><p>- Ako to zatraže, pružit ćemo medicinsku pomoć, uključujući i njemačke bolnice, no od njih mora stići zahtjev - rekla je na zajedničkoj konferenciji za novinare koju je održala s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom na jugu Francuske.</p><p>Bild je također izvijestio da je bolnica Charite u Berlinu spremna liječiti Navalnog. Nitko u bolnici nije bio dostupan za komentar. </p><p>Navalni, žestoki kritičar predsjednika <strong>Vladimira Putina,</strong> počeo se osjećati slabo u avionu za Moskvu u četvrtak ujutro nakon što je u kafiću na aerodromu popio čaj u sibirskom gradu Tomsku. </p><p>Bio je na letu iz Tomska za Moskvu kada se počeo osjećati loše. Avion je prisilno sletio u Omsku. Navalni (44) je na intenzivnoj njezi i priključen je na respirator.</p><p>Ako se njegova bolest potvrdi kao trovanje, bit će to posljednji u nizu slučajeva koji uključuju ljude koji su izrazili neslaganje s Kremljom, koji pak niječe da se osvećuje svojim neprijateljima.</p>