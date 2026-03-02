Njemački ministar: Nećemo sudjelovati u napadima na Iran

„Njemačka vlada nema namjeru sudjelovati u napadima SAD-a i Izraela na Iran“, rekao je Johann Wadephul (Kršćansko-demokratska unija CDU) u razgovoru za javni servis Deutschlandfunk. On je ukazao na to da Velika Britanija ima baze u regiji koje je stavila na raspolaganje SAD-u ali da to s Njemačkom nije slučaj.

„Mi isto tako ne raspolažemo odgovarajućim vojnim sredstvima i zbog toga Njemačka definitivno nema namjeru uključivati se vojno u ovaj sukob“, rekao je Wadephul.

On je rekao kako postoji mogućnost da se vojnici Bundeswera stacionirani u Jordanu, Iraku i Libanonu „defenzivno brane“ u slučaju napada.

No The Times of Israel istodobno javlja kako je Njemačka izrazila spremnost priključiti se „kampanji SAD-a i Izraela“ protiv Irana.

„Njemačka ozbiljno razmišlja priključiti se napadima u slučaju da Iran ne obustavi napade na zemlje u regiji“, javlja Izraelski vojni radio pozivajući se na „političke i vojne izvore“ u Njemačkoj.

Prema istim izvorima, pri čemu se navodi ministarstvo vanjskih poslova i odbor Bundestaga za vanjsku politiku, već navodno postoje planovi za eventualno sudjelovanje u bombardiranju kao i za zračnu potporu.

Njemačko veleposlanstvo u Izraelu nije reagiralo na upit lista The Times of Israel.