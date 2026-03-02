Obavijesti

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski mediji tvrde: Njemačka razmatra ulazak u rat; Njemački ministar: Samo ćemo se braniti

Foto: Thilo Schmuelgen

Prema izvješćima izraelskog vojnog radija, koje navodno potvrđuju njemački politički i vojni izvori, u tijeku je planiranje moguće vojne akcije sa Sjedinjenim Državama

Admiral

Njemačka razmatra mogućnost pridruživanja vojnoj kampanji Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, uslijed eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Prema izvješćima izraelskog vojnog radija, koje navodno potvrđuju njemački politički i vojni izvori, u tijeku je planiranje moguće vojne akcije sa Sjedinjenim Državama. 

Prema informacijama dužnosnika njemačkog ministarstva vanjskih poslova i članova Odbora za vanjske poslove Bundestaga, razmatraju se različite opcije vojne suradnje. Opcije uključuju izravno sudjelovanje njemačkih zračnih snaga u napadima na ciljeve u Iranu te pružanje vojne, logističke i zračne potpore savezničkim snagama koje već djeluju u sklopu operacija "Epic Fury" i "Roaring Lion". Njemačko veleposlanstvo u Izraelu zasad nije odgovorilo na upit za komentar o tom izvješću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Snimke očevidaca pokazuju zgradu u Bejrutu u plamenu 00:49
Snimke očevidaca pokazuju zgradu u Bejrutu u plamenu | Video: 24sata/reuters

Iako se vode interni razgovori, službeni Berlin u javnosti zadržava oprezan stav. Njemački kancelar Friedrich Merz izrazio je punu političku potporu ciljevima američkih i izraelskih udara, nazvavši iranski režim "režimom terora, odgovornim za desetljeća ugnjetavanja vlastitog naroda" koji prijeti samom postojanju Izraela.

Međutim, Merz je također upozorio na značajne rizike koje nosi vojna intervencija.

​- Zajedno sa Sjedinjenim Državama i Izraelom dijelimo cilj okončanja terora ovih režima. No, ne znamo hoće li uspjeti postići političke promjene iznutra vojnom akcijom izvana - izjavio je kancelar, naglašavajući da "ovo nije trenutak za dociranje našim partnerima i saveznicima".

Njemački šef diplomacije Johann Wadephul (CDU) izjavio je da bi američko-izraelski rat protiv Irana mogao utjecati i na Njemačku i Europu te da Njemačkoj i Europi Iran predstavlja značajnu prijetnju. Njemački vojnici spremni su na obrambene mjere, ali ništa izvan toga nije planirano, rekao je Wadephul.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Fireball after reported strikes near the Islamic Republic of Iran Broadcasting headquarters in Tehran Airstrike Destroys Iranian Police Centre - Tehran, Iran - 01 Mar 2026 Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran
11
Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS

U zajedničkoj izjavi, čelnici Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva najoštrije su osudili "neselektivne i nerazmjerne raketne napade koje je Iran pokrenuo protiv zemalja u regiji". Upozorili su kako su spremni poduzeti "nužne i proporcionalne obrambene mjere" kako bi zaštitili svoje interese i saveznike u Perzijskom zaljevu.

Do eskalacije je došlo nakon što su Sjedinjene Države i Izrael 28. veljače započeli zračne udare na vojne i vladine objekte u Iranu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u tim napadima ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamemnei. Iran je odgovorio napadima balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na američke vojne baze u regiji - u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te na ciljeve u Izraelu.

