PRORAČUNSKA RUPA

Njemački ministar traži rezove zbog rupe od 30 milijardi eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nadja Wohlleben

Njemačka vlada u srpnju je donijela prijedlog proračuna za 2026. godinu koji obuhvaća rekordna ulaganja i tri puta veće zaduživanje nego u ovoj godini, a cilj mu je jačanje infrastrukture i obrane

Njemački ministar financija Lars Klingbeil pozvao je ministarstva da izrade planove o značajnim uštedama kako bi se pokrio manjak u proračunu kojie premašuje 30 milijardi eura u 2027. godini, prema pismu u koje je Reuters u petak imao uvid.

Njemačka vlada u srpnju je donijela prijedlog proračuna za 2026. godinu koji obuhvaća rekordna ulaganja i tri puta veće zaduživanje nego u ovoj godini, a cilj mu je jačanje infrastrukture i obrane. Klingbeil je, pak, u svom pismu upozorio da će fiskalni pritisci rasti od 2027. godine i pozvao je na "sveobuhvatni pregled zadataka i rashoda".

Strategija konsolidacije rashoda proračuna ministarstva financija temelji se na podupiranju gospodarskog rasta kroz rekordna javna ulaganja i poticaje za privatni kapital uz strukturne rezove.

Ministar financija predložio je postizanje ušteda od najmanje jedan posto savezne potrošnje u proračunu za 2027. putem pregleda zadataka i planiranja proračuna temeljenog na učinku i utjecaju.

"Ne može se sve što se želi i financirati. Moramo postaviti jasne prioritete", stoji u pismu ministra.

Ministarstvo financija sazvat će sastanak s državnim tajnicima početkom rujna kako bi razgovarali o koracima u pogledu proračuna za 2027. godinu i financijskog plana do 2030. godine.

