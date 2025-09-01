Obavijesti

News

Komentari 2
TUŽBA PROTIV MONDELEZA

Njemački 'potrošač' tuži Milku: Smanjili pakiranje, ne i cijenu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Njemački 'potrošač' tuži Milku: Smanjili pakiranje, ne i cijenu
Foto: FrankHoermann/DPA

Regionalni sud u Bremenu potvrdio je novinskoj agenciji dpa da je tužbu podnijela udruga za zaštitu potrošača u Hamburgu, spočitavajući američkom prehrambenom divu nelojalnu konkurenciju i obmanjivanje kupaca.

Njemački regulator za zaštitu potrošača podnio je tužbu protiv američkog prehrambenog diva Mondeleza, uz obrazloženje da je smanjio pakiranje čokoladica Milke, sa 100 na 90 grama, ali ne i njihovu cijenu.

Regionalni sud u Bremenu potvrdio je novinskoj agenciji dpa da je tužbu podnijela udruga za zaštitu potrošača u Hamburgu, spočitavajući američkom prehrambenom divu nelojalnu konkurenciju i obmanjivanje kupaca.

"Brojni potrošači godinama kupuju Milku u istom pakiranju i pretpostavljaju da se masa proizvoda nije promijenila", rekao je Armin Valet iz udruge. "Žrtve su prijevare jer njezine brojne varijacije sada teže samo 90 grama, a cijena im je ista ili je čak i viša", naveo je Valet.

Smanjenje je gotovo neprimjetno pa je tako sama čokoladna pločica milimetar tanja, uz isti dizajn i ambalažu.

Nova je masa prikazana na prednjoj strani omota, ali je u brojnim slučajevima navedena sitnim slovima i zaklonjena na policama supermarketa.

Regulator traži jasnije oznake i upozorenje potrošačima da će se pakiranje smanjiti najmanje šest mjere prije izmjene.

Mondelez je odbacio tvrdnje udruge, rekavši da je transparentnost u komunikaciji s potrošačima njihov glavni prioritet.

"Nova je masa jasno navedena na ambalaži proizvoda", rekla je glasnogovornica tvrtke, dodajući da je Mondelez informirao kupce na društvenim mrežama i da je potpuni pregled veličina i mase proizvoda dostupan na internetu.

Kompanija nije imala izbora i bila je prisiljena promijeniti gramažu zbog većih troškova opskrbnog lanca i sastojaka, dodala je glasnogovornica, istaknuvši da su se cijene kakaa u proteklih godinu dana gotovo utrostručile i dosegnule rekordne razine.

Sud će dati Mondelezu priliku da odgovori na tužbu prije nego što odluči hoće li sazvati ročište, rekla je glasnogovornica suda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao
BLOKIRAN PROMET

FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao

Duge kolone stvorile su se u poslijepodnevnim satima na autocesti A4 Zagreb–Goričan nakon teške prometne nesreće u kojoj je stradao motociklist...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025