Regionalni sud u Bremenu potvrdio je novinskoj agenciji dpa da je tužbu podnijela udruga za zaštitu potrošača u Hamburgu, spočitavajući američkom prehrambenom divu nelojalnu konkurenciju i obmanjivanje kupaca.
Njemački 'potrošač' tuži Milku: Smanjili pakiranje, ne i cijenu
Njemački regulator za zaštitu potrošača podnio je tužbu protiv američkog prehrambenog diva Mondeleza, uz obrazloženje da je smanjio pakiranje čokoladica Milke, sa 100 na 90 grama, ali ne i njihovu cijenu.
"Brojni potrošači godinama kupuju Milku u istom pakiranju i pretpostavljaju da se masa proizvoda nije promijenila", rekao je Armin Valet iz udruge. "Žrtve su prijevare jer njezine brojne varijacije sada teže samo 90 grama, a cijena im je ista ili je čak i viša", naveo je Valet.
Smanjenje je gotovo neprimjetno pa je tako sama čokoladna pločica milimetar tanja, uz isti dizajn i ambalažu.
Nova je masa prikazana na prednjoj strani omota, ali je u brojnim slučajevima navedena sitnim slovima i zaklonjena na policama supermarketa.
Regulator traži jasnije oznake i upozorenje potrošačima da će se pakiranje smanjiti najmanje šest mjere prije izmjene.
Mondelez je odbacio tvrdnje udruge, rekavši da je transparentnost u komunikaciji s potrošačima njihov glavni prioritet.
"Nova je masa jasno navedena na ambalaži proizvoda", rekla je glasnogovornica tvrtke, dodajući da je Mondelez informirao kupce na društvenim mrežama i da je potpuni pregled veličina i mase proizvoda dostupan na internetu.
Kompanija nije imala izbora i bila je prisiljena promijeniti gramažu zbog većih troškova opskrbnog lanca i sastojaka, dodala je glasnogovornica, istaknuvši da su se cijene kakaa u proteklih godinu dana gotovo utrostručile i dosegnule rekordne razine.
Sud će dati Mondelezu priliku da odgovori na tužbu prije nego što odluči hoće li sazvati ročište, rekla je glasnogovornica suda.
