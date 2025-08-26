Njemački Rheinmetall želi proizvoditi barut i topničke granate u Bugarskoj

Njemački Rheinmetall planira proizvoditi barut i 155-milimetarske topničke granate u Bugarskoj na temelju dva sporazuma o zajedničkom ulaganju većem od milijardu eura, priopćio je u utorak taj europski obrambeni div..

Bojko Borisov, čelnik bugarske vladajuće stranke desnog centra GERB, objavio je u ponedjeljak na Facebooku da se sastao s izvršnim direktorom Rheinmetalla Arminom Pappergerom u sjedištu tvrtke u Düsseldorfu kako bi razgovarali o dvije zajedničke tvornice.

Borisov je podsjetio da je prvi put počeo razgovarati s Pappergerom u ožujku o mogućoj zajedničkoj proizvodnji te da Bugarska i Rheinmetall sada pripremaju planove za proizvodnju baruta i punjenja, kao i 155-milimetarskih granata, u skladu sa standardima NATO-a. Očekuje se da će sporazumi biti finalizirani u sljedeća tri tjedna.

Rheinmetall je jedan od najvećih "pomagača" Europske unije da unaprijedi svoje obrambene sposobnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu. Kompanija u suradnji s drugim subjektima posluje diljem kontinenta u nastojanju da izgradi proizvodne kapacitete. Također ulaže u nekoliko europskih zemalja kako bi stvorila nove kapacitete i održava saveze s drugim obrambenim tvrtkama, uključujući talijanski Leonardo i američki Lockheed Martin, kako bi uspjela zadovoljiti potražnju na svojim ključnim europskim tržištima, Njemačkoj i Ukrajini.

"Oduševljeni smo povjerenjem koje nam je Bugarska ukazala i bit ćemo im pouzdan i učinkovit partner. Daljnje detalje pružit ćemo nakon potpisivanja ugovora", navodi se u priopćenju Rheinmetalla.