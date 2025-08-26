Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKO ULAGANJE

Njemački Rheinmetall želi proizvoditi barut i topničke granate u Bugarskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemački Rheinmetall želi proizvoditi barut i topničke granate u Bugarskoj
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Rheinmetall je jedan od najvećih "pomagača" Europske unije da unaprijedi svoje obrambene sposobnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu

Njemački Rheinmetall planira proizvoditi barut i 155-milimetarske topničke granate u Bugarskoj na temelju dva sporazuma o zajedničkom ulaganju većem od milijardu eura, priopćio je u utorak taj europski obrambeni div..

Bojko Borisov, čelnik bugarske vladajuće stranke desnog centra GERB, objavio je u ponedjeljak na Facebooku da se sastao s izvršnim direktorom Rheinmetalla Arminom Pappergerom u sjedištu tvrtke u Düsseldorfu kako bi razgovarali o dvije zajedničke tvornice.

Borisov je podsjetio da je prvi put počeo razgovarati s Pappergerom u ožujku o mogućoj zajedničkoj proizvodnji te da Bugarska i Rheinmetall sada pripremaju planove za proizvodnju baruta i punjenja, kao i 155-milimetarskih granata, u skladu sa standardima NATO-a. Očekuje se da će sporazumi biti finalizirani u sljedeća tri tjedna.

Rheinmetall je jedan od najvećih "pomagača" Europske unije da unaprijedi svoje obrambene sposobnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu. Kompanija u suradnji s drugim subjektima posluje diljem kontinenta u nastojanju da izgradi proizvodne kapacitete. Također ulaže u nekoliko europskih zemalja kako bi stvorila nove kapacitete i održava saveze s drugim obrambenim tvrtkama, uključujući talijanski Leonardo i američki Lockheed Martin, kako bi uspjela zadovoljiti potražnju na svojim ključnim europskim tržištima, Njemačkoj i Ukrajini.

"Oduševljeni smo povjerenjem koje nam je Bugarska ukazala i bit ćemo im pouzdan i učinkovit partner. Daljnje detalje pružit ćemo nakon potpisivanja ugovora", navodi se u priopćenju Rheinmetalla. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025