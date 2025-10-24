Obavijesti

MERZ SE NADA:

'Njemačko poslovanje Rosnefta mora biti izuzeto od sankcija'

Piše HINA,
'Njemačko poslovanje Rosnefta mora biti izuzeto od sankcija'
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da pretpostavlja da će njemačko poslovanje Rosnefta biti izuzeto od američkih sankcija uvedenih protiv te ruske naftne tvrtke

Njemačko poslovanje Rosnefta kontroliraju njemačke vlasti, ali je u ruskom vlasništvu. Ključni je dobavljač koji usmjerava i rafinira naftu do benzinskih crpki i nekih zračnih luka u najvećem europskom gospodarstvu, napominje Reuters,

"O tome ćemo razgovarati s Amerikancima. Pretpostavljam da će Rosneftu biti odobreno (...) izuzeće", izjavio je Merz.

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu po prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft, dok raste Trumpovo nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog rata u Ukrajini.

Američko ministarstvo financija, koje je izdalo sankcije, reklo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je započeo u veljači 2022.

RUSKI NAFTNI DIVOVI Američke sankcije Lukoilu i Rosneftu podigle cijene nafte
Američke sankcije Lukoilu i Rosneftu podigle cijene nafte

"S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja", rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent.

Do Trumpove odluke u srijedu došlo je nakon što je Velika Britanija prošlog tjedna također uvela sankcije protiv Rosnefta i Lukoila.

