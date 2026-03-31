Rusija: Eksplozija u tvornici. Ima mrtvih i desetak ozlijeđenih

Jedna osoba je poginula, a 50 ih je ozlijeđeno nakon što je u utorak izbio veliki požar u tvornici petrokemijskih proizvoda u ruskoj regiji Tatarstan zbog neutvrđenog kvara, rekao je vlasnik tvornice. Više od 60 vatrogasaca pokušavalo je obuzdati požar u Nižnjekamskneftehimu, prostranom kompleksu koji proizvodi sintetičke gume i plastiku, priopćio je Sibur, najveća ruska petrokemijska tvrtka i vlasnik tvornice. "Medicinske službe su na mjestu događaja, a žrtvama se pruža potrebna pomoć", naveo je Sibur te dodao da stručnjaci prate kvalitetu okolnog zraka i nisu otkrili nikakve prijetnje okolišu ili lokalnom stanovništvu.

Ruski regulator zrakoplovstva je ranije u utorak nakratko uveo privremena ograničenja u lokalnoj zračnoj luci Nižnjekamsk, koja se nalazi oko 1000 kilometara istočno od Moskve.

Radmir Beljajev, lokalni gradonačelnik, naveo je u priopćenju da su prozori razbijeni na nekoliko stambenih zgrada.

Nepotvrđeni prizori na društvenim mrežama prikazuju veliki oblak dima kako se uzdiže iz kompleksa nakon nepotvrđenih medijskih izvješća da je požar izazvala velika eksplozija.