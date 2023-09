Njemačkog kardinala optužili su za seksualno zlostavljanje maloljetnica: Mrtav je od 1991.

Ovog tjedna su objavljeni dokumenti koji optužuju bivšeg biskupa u Essenu i jednog od najpoznatijih teologa poslijeratne Njemačke, kardinala Franza Hengsbacha, koji je preminuo 1991. godine, za seksualno zlostavljanje maloljetnica.

"Biskup Franz-Josef Overbeck je naložio detaljnu provjeru teških optužbi za zlostavljanje na teret prvog biskupa biskupije Essen Franza Hengsbacha u razdoblju od 50-tih do 70-tih godina prošlog stoljeća", priopćila je u utorak biskupija u Essenu.

Interna istraga je pokrenuta nakon što se u listopadu prošle godine biskupiji javila jedna osoba koja je tvrdila da ju je biskup Hengsbach seksualno zlostavljao krajem šezdesetih.

Nakon provjere u biskupiji Paderborn, u kojoj je Hengsbach, koji je umro 1991., bio aktivan prije dolaska u Essen, došlo je do saznanja da je protiv njega tamo još 2011. bilo prijavljeno seksualno zlostavljanje maloljetnice u pedesetim godinama prošlog stoljeća.

Taj slučaj je, kako se navodi, iste godine prijavljen Kongregaciji za nauk vjere u Vatikanu, koji je optužbe odbacio kao neutemeljene.

Prema informacijama biskupije Paderborn i protiv brata biskupa Hengsbacha, Paula, koji je također svećenik, postoje prijave za seksualno zlostavljanje maloljetnice.

Kako piše DW, jedna žena je se oglasila i kazala da su je seksualno zlostavljali Franz Hengsbach i njegov brat Paul 1954. kad je imala 16 godina. Brat, koji je preminuo 2018. godine, oštro je negirao optužbe.

The German Dioceses of Essen and Paderborn have separately announced an investigation into sexual abuse allegations brought against late Cardinal Franz Hengsbach (1910-1991) in 2011 and 2022. https://t.co/j2HGV1hvOq