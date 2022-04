Njemačkog pedofila proglasili glavnim sumnjivcem da slučaj Maddie ne padne u zastaru

Agonija koju proživljava obitelj McCann traje već 15 godina, koliko i tragaju za svojom tada trogodišnjom kćeri Madeleine McCann. Za 20 dana Maddie, kako su je od milja zvali, slavila bi 18. rođendan. Umjesto toga portugalska policija bori se da njezin slučaj ne padne u zaborav. Madeleine je nestala 2007. iz portugalskog ljetovališta Praia da Luz gdje je bila na odmoru s roditeljima. Cijeli svijet ju je tražio no kako je vrijeme odmicalo, tonula je nada da će je pronaći živu.

Tek sredinom 2020. došlo je do pomaka u njezinom slučaju kada je prijatelj prijavio policiji Nijemca Christiana Bruecknera (44) da mu se 2017., nakon konzumiranja veće količine alkohola, pohvalio da zna sve što se dogodilo Madeleine. Bilo je to na desetu godišnjicu nestanka djevojčice. U povodu toga je bio objavljen novi apel svima koji nešto znaju da se jave policiji, a njezino se lice pojavilo na televizijskom ekranu u njemačkom baru u kojem je bio Brueckner. Nakon toga je prijatelju pokazao i videosnimku koja prikazuje silovanje žene. Brueckner (44) je tada već služio kaznu zatvora no zbog silovanja Amerikanke (72). Osuđen je bio 2019. u Braunschweigu za silovanje žene u Portugalu 2005. godine, točno 18 mjeseci prije nestanka Madeleine.

Portugalska policija sada ga je proglasila službenim osumnjičenikom za nestanak djevojčice jer bez toga bi mogao izbjeći optužbe zbog njihovog zakona po kojem nastupa zastara nakon 15 godina od zločina. No to ujedno znači da bi ga trebali i optužiti u roku od deset dana odnosno do godišnjice njezina nestanka 3. svibnja.

- Pravni razlozi zbog kojih je Brueckner postao službeni osumnjičenik uključuju činjenicu da je sam navodno priznao prijatelju da je oteo Madeleine i da su ga zapisi s mobitela smjestili u Praia da Luz one noći kada je nestala - rekao je visokopozicionirani izvor za Daily Mail. Lisabonski odvjetnik pojašnjava portugalski zakon pa kaže: "Naš rok zastare sa sobom nosi vjerojatnost da u roku od nekoliko tjedana osoba odgovorna za njezin nestanak nikada neće biti izvedena pred lice pravde u zemlji u kojoj je nestala čak ni uz uhićenje i priznanje."

Njemačka policija osumnjičenog Nijemca opisala je kao provalnika, dilera droge, koji je živio samo tri kilometra od apartmana u kojem je ljetovala obitelj McCann. Te 2007. imao je 30 godina, a dane je provodio kradući stvari od turista iz hotelskih kompleksa i apartmana te preprodavajući drogu. Mnogi detalji njegova boravaka i kretanja se poklapaju s mogućnosti da je upravo on i bio otimač, a uz njega se veže više slučajeva zlostavljanja djece i silovanja. Prošlog tjedna Brueckner je ekskluzivno pisao za MailOnline otkrivši da ga njemački istražitelji još uvijek nisu službeno ispitali o Madeleineinom nestanku. Pozvao se na navodne propuste njemačke policije i kršenje njemačkog kaznenog zakona te zaključio kako mu to "daje uvid u beznadan položaj Židova u Drugom svjetskom ratu."

Dvije godine prije ovoga pisma detektivi su otkrili da je osumnjičeni Brueckner živio u Algarveu između 1995. i 2007. godine. Povremeno je radio u ugostiteljstvu na području Lagosa. Ali policija vjeruje da je zapravo živio od provala u hotelske komplekse i stanove za odmor, kao i od preprodaje trave.

Scotland Yard 2013. otkrio je kako je čovjek s plavom kosom virio u blizini stana 5A oko 16 sati na dan kad je Madeleine oteta. Opisali su ga kao bijelca, starog između 30 i 35 godina, mršavog, s kratkom, svijetlo plavom kosom i mrljama na licu koje su vjerojatno nastale brijanjem.

Prije dvije godine smo razgovarali smo s Hrvatom koji je 20 godina radio 10 metara od ubojice.

- U strašnom smo šoku. Tek danas sam saznao da je taj idiot koji je najvjerojatnije ubio malu Madeleine čovjek koji je godinama radio deset metara od mene u kiosku. Pa kod njega sam barem dvaput tjedno kupovao cigare, a on je kod nas jeo. Došao bi sam, pojeo i otišao. Na takve ljude uglavnom ne obraćate pozornost, a danas mi je jasno zbog čega je bio tako povučen... - ispričao nam je tada Hrvat iz njemačkog Braunschweiga gdje je pedofil živio nakon povratka iz Portugala.

