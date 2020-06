Hrvati u šoku: 'U naš restoran je dolazio monstrum koji je oteo Maddie, bio nam je susjed'

Razgovarali smo s Hrvatom koji je 20 godina radio 10 metara od ubojice. Kupovali smo kod Christiana B. (43) na kiosku. Jeo je kod nas godinama. Šokirani smo, kažu nam u hrvatskom restoranu u Braunschweigu

<p>U strašnom smo šoku. Tek danas sam saznao da je taj idiot koji je najvjerojatnije ubio malu Madeleine čovjek koji je godinama radio deset metara od mene u kiosku. Pa kod njega sam barem dvaput tjedno kupovao cigare, priča nam vidno šokirani Hrvat iz njemačkog <strong>Braunschweiga</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Hrvati koji su poznavali Nijemca osumnjičenog za ubojstvo Maddie McCann</strong></p><p>Upravo iz toga grada je Nijemac <strong>Christian B.</strong> (43), glavni osumnjičeni u slučaju <strong>Madeleine McCann</strong>, djevojčice koja je misteriozno nestala prije 13 godina u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz. Hrvat s kojim smo jučer pričali 20 godina drži restoran u koji je Christian gotovo svakodnevno dolazio dok nije završio iza rešetaka. Opisao ga je kao osamljenog, povučenog čovjeka.</p><p>- Uvijek je jeo pileće ražnjiće ili ribu sa žara - kaže nam ugostitelj.</p><p>- Čim sam čuo o kome se radi, odmah sam otišao do obitelji. Nitko ne može povjerovati da je takav monstrum bio blizu svih nas. A kako to obično biva, djelovao je poput klasičnog Nijemca: visok, mršav, plav s plavim očima - priča nam vidno potresen Hrvat. Kroz razgovor se prisjećao kako su izgledali njihovi susreti.</p><p>- Zanimljivo je to da kad nešto takvo doznate, pokušavate se sjetiti jeste li mogli prepoznati da se radi o čovjeku koji je u stanju silovati i ubiti. Jedino što se sjećam da se pričalo da je <strong>narkoman</strong>. No tko će ga znati. Sad će ljudi svašta prepričavati. Meni je najgora pomisao što je mogao napraviti našoj djeci i ženama - dodao je.</p><p>S obzirom na to da u njemačkim medijima pišu da je Christianov susjed rekao kako je osumnjičenik živio s maloljetnom djevojkom s Kosova, pitali smo našeg sugovornika je li ga ikad vidio s nekim u društvu.</p><p>- Ma kakvi. Ne sjećam se ni da sam ga vidio u muškom društvu, a kamoli ženskom. On je bio prepovučeni tip za druženje. Kad bih kod njega došao po cigarete, pitao bih ga kako je, no dalje od toga nismo nikad razgovarali jer mi je činilo da mu je i to previše - dodaje naš sugovornik. U njegovu restoranu Christian je često dolazio na gablec.</p><p>- Najčešće bi jeo ribu sa žara, no znao je naručiti i piletinu na ražnjićima s ajvarom i <strong>pancetom</strong>. Uglavnom radimo jela koja su tipična za hrvatske krajeve. Nikad se nije žalio da mu nešto nije dobro. Došao bi sam, pojeo i otišao. Na takve ljude uglavnom ne obraćate pozornost, a danas mi je jasno zbog čega je bio tako povučen.</p><p>Prestrašno je ako je to doista napravio, no kako je već u zatvoru zbog <strong>silovanja</strong>, ne znam čemu se čudim - priča nam ovaj Hrvat koji u Njemačkoj živi gotovo 30 godina.</p><p>Pitali smo ga sjeća li se otmica djece u tome gradu s obzirom na to da je navodno Christian, prema pisanju lokalnih medija, ubio i djevojčicu iz Njemačke.</p><p>- Mislim da je nakon Madeleine bila jedna otmica, koliko se sjećam. No moram napomenuti da je policija ovdje za svaku pohvalu. Zaista rade odličan posao i samo zbog njih se, uz sve što se sad događa i priča, osjećamo sigurnima - rekao je. Sjeća se i da je Christian bio u Portugalu.</p><p>- Znam da je ondje bio i tek sad povezujemo konce. Inače, dok je radio u kiosku, otvarao je na vrijeme i nisam čuo da je ikad, što se posla tiče, ondje bilo problema. Koliko god razgovaram s vama, i dalje ne vjerujem da sam ga gledao godinama. Muka mi dođe - priča nam naš sugovornik.</p><p>Nakon punih 13 godina uzaludne potrage za Madeleine McCann, koja je nestala 3. svibnja 2007. godine, istražitelji imaju glavnog osumnjičenog Christiana B. On već odslužuje dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog niza seksualnih prijestupa - silovanja i pedofilije. No, nažalost, što se klupko više odmotava, to su istražitelji više sigurni da Madeleine više nije živa, iako zasad nemaju informaciju gdje bi moglo biti skriveno njezino tijelo.</p><p>Christian B. je živio u <strong>Algarveu</strong> između 1995. i 2007. godine, a odselio se ubrzo nakon Maddiena nestanka. Do odlaska u zatvor radio je u kiosku u njemačkom Braunschweigu.</p>