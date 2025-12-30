Obavijesti

News

Komentari 0
TROŠKOVI IDU GORE

Njemačku je nezaposlenost lani koštala čak 76,6 milijardi eura

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačku je nezaposlenost lani koštala čak 76,6 milijardi eura
Foto: Michaela Stache

Budući da je ove godine nezaposlenost veća, u 2025. morat će se vjerojatno izdvojiti još više, unatoč "zamrzavanju" naknada, izvijestio je Institut za zapošljavanje i istraživanje (IAB) sa sjedištem u Nurnbergu.

Njemački porezni obveznici morali su u 2024. godini izdvojiti 12,6 posto više za troškove nezaposlenosti, odnosno 76,6 milijardi eura, izvijestio je istraživački institut Savezne agencije za zapošljavanje (BA).

Budući da je ove godine nezaposlenost veća, u 2025. morat će se vjerojatno izdvojiti još više, unatoč "zamrzavanju" naknada, izvijestio je Institut za zapošljavanje i istraživanje (IAB) sa sjedištem u Nurnbergu.

Razina zabilježena u 2024. nije viđena od 2015, poručili su iz Instituta.

Fiskalni troškovi nezaposlenosti iznosili su 1,77 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), prema izračunima IAB-a. Računica se sastoji od isplata osiguranja, isplata naknada i nižih prihoda od poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.

Isplate onima koji primaju naknade za nezaposlenost i socijalno osiguranje, uključujući odbitke doprinosa za socijalno osiguranje, činili su oko 61 posto troškova, odnosno 47 milijardi eura.

Tome su dodani niži prihodi države od poreza i doprinosa za socijalno osiguranje od 29,6 milijardi eura.

Naknade za nezaposlenost i povezana plaćanja za smještaj i grijanje činili su najveći segment s 25,1 milijardom eura i udjelom većim od 37 posto.

Troškovi za javne proračune iznose 32 posto za savezni proračun, 27 posto za Saveznu agenciju za zapošljavanje i 14 posto za mirovinsko osiguranje.

Stručnjaci IAB-a napominju da su rezerve savezne agencije potpuno iscrpljene tekućim gospodarskim padom te da će 2025. biti u deficitu od 5,2 milijarde eura.

Kako bi u budućnosti izbjegla zaduživanje od savezne vlade, agencija će trebati dostići rezerve od 0,65 posto BDP-a, što je trenutno ekvivalentno 29 milijardi eura, navodi se.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića
FOTO Marija zna kakva će biti 2026., Lucijin kalendar piše 50 godina: 'Čuvam ga od zaborava'
ZAPISUJE GA OD 15. GODINE

FOTO Marija zna kakva će biti 2026., Lucijin kalendar piše 50 godina: 'Čuvam ga od zaborava'

Marija Ritoša (63) već 50 godina piše Lucijin kalendar, koji služi za predviđanje vremena u novoj godini. ‘Nadam se da će me naslijediti nećakinja’, kaže Marija
FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'
JEDNA OSOBA U BOLNICI

FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Dijelovi auta razletjeli su se cestom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025