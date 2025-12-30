Njemačku je nezaposlenost lani koštala čak 76,6 milijardi eura

Njemački porezni obveznici morali su u 2024. godini izdvojiti 12,6 posto više za troškove nezaposlenosti, odnosno 76,6 milijardi eura, izvijestio je istraživački institut Savezne agencije za zapošljavanje (BA).

Budući da je ove godine nezaposlenost veća, u 2025. morat će se vjerojatno izdvojiti još više, unatoč "zamrzavanju" naknada, izvijestio je Institut za zapošljavanje i istraživanje (IAB) sa sjedištem u Nurnbergu.

Razina zabilježena u 2024. nije viđena od 2015, poručili su iz Instituta.

Fiskalni troškovi nezaposlenosti iznosili su 1,77 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), prema izračunima IAB-a. Računica se sastoji od isplata osiguranja, isplata naknada i nižih prihoda od poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.

Isplate onima koji primaju naknade za nezaposlenost i socijalno osiguranje, uključujući odbitke doprinosa za socijalno osiguranje, činili su oko 61 posto troškova, odnosno 47 milijardi eura.

Tome su dodani niži prihodi države od poreza i doprinosa za socijalno osiguranje od 29,6 milijardi eura.

Naknade za nezaposlenost i povezana plaćanja za smještaj i grijanje činili su najveći segment s 25,1 milijardom eura i udjelom većim od 37 posto.

Troškovi za javne proračune iznose 32 posto za savezni proračun, 27 posto za Saveznu agenciju za zapošljavanje i 14 posto za mirovinsko osiguranje.

Stručnjaci IAB-a napominju da su rezerve savezne agencije potpuno iscrpljene tekućim gospodarskim padom te da će 2025. biti u deficitu od 5,2 milijarde eura.

Kako bi u budućnosti izbjegla zaduživanje od savezne vlade, agencija će trebati dostići rezerve od 0,65 posto BDP-a, što je trenutno ekvivalentno 29 milijardi eura, navodi se.