Njemci brutalno optužili Ruse: Napali ste nas 2024! Na meti je bio i kancelar Friedrich Merz

Odnosi Zapada (izuzev SAD-a) i Rusije svakim danom su sve gori i gori te podsjećaju na neka prošla huda vremena. Najnovija eskalacija dolazi iz Njemačke koja je na 'ribanje' pozvala ruskog veleposlanika zbog hakerskog napada iz prošle godine, piše BBC.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova rekao je da je ruska vojna obavještajna služba odgovorna za ‘kibernetički napad na njemački zračni promet u kolovozu 2024. godine‘, te petljanje u njemačke izbore u veljači ove godine. Sumnja se da se radi o notornoj i sada već pomalo mitskoj jedinici Fancy Bear u sklopu ruske vojne obavještajne službe (GRU), poznata i kao Jedinica 26165.

Naši obavještajni nalazi dokazuju da je ruska vojna obavještajna služba GRU odgovorna za ovaj napad, dodao je.

Ministarstvo je navelo da je sada sigurno da je Moskva pokušala ‘utjecati i destabilizirati kako posljednje savezničke izbore, tako i unutarnje poslove Savezne Republike Njemačke‘ putem dezinformacijske kampanje nazvane ‘Storm 1516‘.

Kampanja se djelomično usredotočila na glavnog kandidata Zelenih, Roberta Habecka, i glavnog kandidata CDU-a, Friedricha Merza, koji je danas kancelar.