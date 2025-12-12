Rusi tuže belgijskog depozitara zbog planova o korištenju njezine zamrznute imovine

Ruska središnja banka objavila je da će u petak na arbitražnom sudu u Moskvi podići tužbu protiv belgijskog depozitara Eurocleara zbog "nezakonitih postupaka" i planova Europske unije o upotrebi njezine zamrznute imovine. "Tužba će biti podnesena danas, u petak, elektronskim putem. Iznos odštete obuhvaća vrijednost zamrznute imovine središnje banke i vrijednost zamrznutih vrijednosnica i izgubljenog prihoda", rekli su novinarima službenici središnje banke za odnose s javnošću, prema izvješću novinske agencije Interfax.

Središnja banka razmatra i mogućnost obrane svojih interesa pred međunarodnim i arbitražnim sudovima, računajući na provedbu njihovih presuda u članicama Ujedinjenih naroda, citira Interfax.

"Postupak provedbe sudskog naloga upotrebom imovine branitelja (Eurocleara), uključujući i onu i stranim jurisdikcijama, prijateljskim i neprijateljskim zemljama, bit će određen nakon što sudska odluka stupi na snagu", naglasila je središnja banka.

Odluka o tužbi donesena je zbog "nezakonitih postupaka Eurocleara" i zbog službenih planova EU-a o uspostavi mehanizama izravne ili neizravne upotrebe zamrznute imovine bez bančine privole, stoji u priopćenju.

"Postupci depozitara Eurocleara donijeli su štetu Ruskoj središnjoj banci budući da su joj onemogućili upravljanje novcem i vrijednosnim papirima koji joj pripadaju", navode u banci.

Šteta za Europu

Euroclear je odbio izravno za agenciju AFP komentirati najavljenu tužbu, no glasnogovornik depozitara napomenuo je da je u Rusiji protiv kompanije već podneseno "više od 100" tužbi.

Klirinška kuća već je naznačila da bi mogla poduzeti pravne korake kako bi blokirala naloge Europske komisije ili Vijeća Europske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine, uz izjavu čelnice Eurocleara Valerie Urbain da bi čak i neizravna zapljena predstavljala rizik za cijelu eurozonu.

Foto: Ansgar Haase/DPA

Ako se ruski novac iskoristi za, primjerice, financiranje zajma Ukrajini, međunarodni investitori smanjit će ulaganja u eurozonu, što bi posljedično negativno utjecalo na financijske potrebe u Europi, objasnila je Urbain u intervjuu za francuski list Le Monde.

Bilanca Euroclear Banka pokazivala je na kraju rujna ukupnu vrijednost od 227 milijardi eura, uključujući i 193 milijarde eura "vezanih za sankcioniranu rusku imovinu".

Sankcije su blokirale plaćanje kuponskih kamata i povrat glavnice po dužničkim papirima pa se ti iznosi akumuliraju u bilanci Euroclear Banka, stoii u izvješću Eurocleara o poslovnim rezultatima za prvih devet mjeseci ove godine, objavljenom krajem listopada.

Euroclear je do sada uplatio u Europski fond za Ukrajinu približno pet milijardi eura, dodaje se.

Države iz skupine G7 već su upotrijebile kamate od zamrznute imovine za financiranje 50 milijardi dolara vrijednog zajma Ukrajini, navodi pak AFP.

Blokirana imovina

Europska unija i zemlje iz skupine G7 blokirale su od ulaska ruskih vojnika u Ukrajinu otprilike polovinu ruskih rezervi zlata i deviza, piše ruski list Izvestija.

Prema podacima koje citiraju Izvestija, zamrznute vrijednosne papire u vlasništvu ruske središnje banke najvećim dijelom čine državne obveznice zemalja koje su Moskvi uvele sankcije.

Njih sastav i prinos nisu poznati, a još nije otkriveno ni je li ijedan vrijednosni papir isplaćen u cijelost, piše ruski list, istaknuvši da zamrznuta imovina središnje banke ne obuhvaća zlato.

U Europskoj uniji zamrznuto je oko 210 milijardi eura ruske imovine, a najveći dio pohranjen je na računima Eurocleara, prenose Izvestija.

Osim u Belgiji, ruska imovina nalazi se i u Njemačkoj, Francuskoj i Luksemburgu, ali točni iznosi nisu poznati.

Prema raznim izvorima, u Luksemburgu bi se moglo nalaziti do 20 milijardi eura, dok ministarstvo financija tvrdi da je položeno samo 10 milijardi, navodi ruski list.

Francuska i Njemačka nisu objavile podatke, ističu Izvestija, a prema medijskim navodima riječ je o iznosu od 19 milijardi odnosno o 210 milijuna eura.

Planovi Unije

Europska komisija ubrzala je u posljednje vrijeme pripreme za upotrebu zamrznute ruske imovine za pružanje financijske pomoći Kijevu.

Dužnosnici Unije konačni dogovor namjeravaju postići na samitu sljedeći tjedan, ali Belgija je protiv budući da je nadležna za Euroclear pa bi se suočiti s financijskim posljedicama.

Sjedište je Eurocleara u Bruxellesu.

Prema kompleksnom programu koji predlaže EU, Euroclear bi trebao posuditi novac Uniji, koja bi ga pak posudila Kijevu, navodi AFP.

Ukrajina bi novac vratila kad i ako joj Rusija isplati ratnu odštetu.

U četvrtak su članice EU-a napravile značajan korak u tom postupku dogovorom koji je predviđa zamrzavanje ruske imovine na neodređeno vrijeme. Dosadašnje odredbe predviđale su produljenje blokade svakih šest mjeseci.